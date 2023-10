Las chinches llegan a España: estas son las zonas en las que se ha extendido la plaga

Desde que la alarma por la aparición una plaga de chinches se desatara en París, gran parte de la sociedad ha estado en alerta por si se encontraba con alguno de estos insectos en su hogar. Las imágenes de chinches por las conocidas calles parisinas, el transporte público o las sábanas de la cama han causado una gran expectación en las redes sociales.

Sin embargo, las chinches no solo se han asomado en Francia, ya son varias las comunidades autónomas de España que han presenciado a este insecto en algunas calles.

En concreto, las chinches se pueden estar extendiendo por el territorio español por el DDT se está extinguiendo de los ecosistemas. Así lo explicó Óscar Soriano, científico titular del CSIC que destacó que "tenemos una plaga desde hace tiempo".

Un informe de la empresa antiplagas Anticimex ha mostrado que la plaga de chinches ha aumentado un 71% en España desde el mes de enero hasta septiembre. En este estudio también se recoge que varios expertos señalan que las chinches llevan años presentes en el país.

Pero ¿a qué zonas de España está afectando esta plaga de insectos? A continuación, detallamos las comunidades autónomas en las que se ha detectado más presencia de chinches.

Las zonas con presencia de chinches en España

Después de instalarse hace unas semanas en Francia, la plaga de chinches ha llegado a cinco comunidades autónomas de España. Concretamente, los insectos se han dejado ver en Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

Varios expertos han asociado el incremento de chinches con el cambio climático, la migración y la dificultad para que desaparezcan de las viviendas. Asimismo, aseguran que se debe a la desaparición del pesticida diclorodifeniltricloroetano (DDT), utilizado en los años 50 para eliminar este tipo de plagas. Sin embargo, dejó de usarse por ser nocivo para la salud.

Cómo eliminar las chinches

Las chinches no provocan enfermedades, aunque sus picaduras suelen ser muy notables. Por ello, es importante conocer cómo se pueden eliminar para que no puedan molestar. Los entomólogos del Institute of Insect Science for Family Health han apuntado que el mejor remedio es lavar con agua caliente y a 50 grados las prendas y ropa de cama.

Más tarde, las prendas y ropa de cama donde estaban las chinches se pueden meter en la secadora a alta temperatura durante 20 minutos. De esta forma, se logrará acabar tanto con las chinches como con los huevos y desinfectar la ropa de cama en la que estaban.

En el caso de que se instalen debajo del colchón, se puede emplear un limpiador de vapor que las mata sin usar productos químicos. Otra opción es mezclar vinagre con bicarbonato y rociar las prendas o utilizar insecticidas como de piretrinas, aerosol y polvo de diatomeas.

De esta manera, se conseguirá una limpieza y desinfección de las zonas en las que se ha localizado esta plaga que suele hibernar una vez ha finalizado el verano. De hecho, suele concretarse en zonas arboladas con la llegada del otoño.

