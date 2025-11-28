PharmaMar reconoce la excelencia científica en la III edición de los Premios Argonauta

La Fundación celebra su ya tradicional encuentro en Madrid y distingue a investigadores y proyectos que marcan un nuevo rumbo en la oncología nacional e internacional

Las claves nuevo Generado con IA La Fundación PharmaMar celebró en Madrid la III edición de los Premios Argonauta, reconociendo figuras y proyectos destacados en investigación biomédica y oncología. El Dr. Giorgio Vittorio Scagliotti, la Dra. Solange Peters, el Dr. Luis Paz-Ares y la Dra. María Victoria Mateos fueron premiados por sus contribuciones científicas y clínicas en el ámbito oncológico. La Dra. María Virginia Sánchez-Becerra y la Dra. Sara Sdelci recibieron reconocimientos por investigaciones sobre enfermedades raras y oncología de precisión, respectivamente. La Fundación anunció nuevas ayudas a la formación para jóvenes investigadores y presentó un balance de su intensa actividad científica y divulgativa durante el último año.

La Fundación PharmaMar celebró en Madrid la tercera edición de los Premios Argonauta, una cita anual que rinde homenaje a las figuras y proyectos más destacados en el ámbito de la investigación biomédica y la oncología.

En esta convocatoria, la institución ha reforzado su carácter internacional, incorporando nuevas categorías y aumentando los recursos destinados para consolidar su apoyo a la innovación y la investigación científica.

El certamen, que ya se ha consolidado como uno de los referentes en la promoción del talento científico, reafirma el compromiso de la Fundación con una investigación que no solo busca avanzar en el conocimiento, sino también generar un impacto real en la vida de los pacientes.

Trayectorias que inspiran

Dr. Giorgio Vittorio Scagliotti.

En cuanto a los premiados de esta edición, el reconocimiento a la Investigación Básica ha recaído en el Dr. Giorgio Vittorio Scagliotti, del Hospital S. Luigi de Turín, por su aportación decisiva al estudio del cáncer de pulmón y su capacidad para unir la ciencia fundamental con la práctica clínica.

En el ámbito nacional, los premios de Investigación Clínica fueron otorgados al Dr. Luis Paz-Ares, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y a la Dra. María Victoria Mateos, del Hospital Universitario de Salamanca, referentes en oncología torácica y hematología oncológica, respectivamente.

Por otra parte, en la categoría Investigación Clínica Internacional, la Dra. Solange Peters, del Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de Lausanne, fue galardonada por su destacada trayectoria y su impulso a la equidad en el acceso a los tratamientos oncológicos a nivel mundial.

Nuevas promesas de la ciencia

Dra. María Virginia Sánchez-Becerra.

Otra de las categorías reconocidas, el premio al Mejor Caso Clínico Ciencia Grupo PharmaMar, fue para la Dra. María Virginia Sánchez-Becerra, del Institut Gustave Roussy (Francia), por su contribución al estudio de una enfermedad ultrarrara como el carcinoma NUT.

Además, la Dra. Sara Sdelci, del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona, recibió el reconocimiento a Mejor Joven Investigador por sus hallazgos sobre el metabolismo nuclear del cáncer, que abren nuevas vías terapéuticas en la oncología de precisión.

Formación y futuro investigador

La Fundación PharmaMar también aprovechó la cita para anunciar los beneficiarios de su programa de ayudas a la formación, destinado a impulsar el talento emergente en investigación médica.

Entre los beneficiarios se encuentran Ana Romero Alfaro y Andrea García Leal, en cáncer de pulmón; Álvaro García Zamarriego y María Sánchez Esperilla, en sarcomas de tejidos blandos; y Paula Villalba Cuesta, en ensayos clínicos de fase I. Todos ellos fueron seleccionados por la calidad de sus proyectos y su potencial de proyección internacional.

Un año de ciencia y divulgación

Más allá de los premios, la Fundación presentó un balance de su intensa actividad científica y divulgativa durante el último año. Destacan el tercer ciclo de conferencias científicas, con 1.200 asistentes y más de 41.000 visualizaciones en línea, la organización de un simposio internacional sobre Sarcoma de Ewing y la publicación de la primera Guía de Tunicados del mundo.

La Fundación también ha mantenido colaboraciones con entidades como la Asociación Pablo Ugarte, Músicos por la Salud o la Fundación Mari Paz Jiménez Casado, reforzando su papel como motor de cooperación científica y social.

Con estas iniciativas, la Fundación PharmaMar continúa acercando la ciencia a la sociedad, impulsando el conocimiento biomédico y promoviendo la investigación que define el futuro de la salud global.