El CNIO suprime puestos económicos intermedios y presenta un informe a la Fiscalía de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha acordado suprimir tres puestos intermedios en su estructura organizativa para eliminar duplicidades y simplificar procesos. La medida busca liberar recursos para prioridades estratégicas y garantizar la sostenibilidad presupuestaria del centro. El gerente del CNIO ha entregado un informe sobre la situación del centro a la Fiscalía de Madrid, con el respaldo del patronato.

El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha acordado la supresión de tres puestos de su estructura organizativa en su reunión de urgencia de este martes.

Su objetivo sería "eliminar duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial", la simplificación de los procesos administrativos, liberar recursos para las prioridades estratégicas y garantizar la sostenibilidad presupuestaria.

Además, el actual gerente, que tomó posesión de su cargo el pasado 1 de septiembre, ha informado sobre la entrega en la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación del centro.

Dicho informe contiene información recabada hasta la fecha de su entrega, el 18 de noviembre. El patronato respalda esta acción y anima al gerente a seguir trabajando en esa línea.

A día de hoy, el patronato no tiene constancia de ninguna otra denuncia "previa a la interpuesta por el director gerente actual".

