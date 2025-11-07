Muere el Nobel James Watson, codescubridor de la estructura del ADN y padre del Proyecto Genoma Humano, a los 97 años

Las claves nuevo Generado con IA Fallece a los 97 años James D. Watson, científico estadounidense, Nobel de Medicina y codescubridor de la estructura del ADN junto a Francis Crick en 1953. Watson fue una figura clave en el impulso de la genética moderna y dirigió el Proyecto Genoma Humano, defendiendo que el conocimiento del genoma debía ser de dominio público. Su carrera estuvo marcada por la controversia, especialmente por comentarios racistas y sexistas, lo que provocó su ostracismo en la comunidad científica. Watson también fue criticado por no reconocer suficientemente la contribución de Rosalind Franklin en el descubrimiento de la doble hélice del ADN.

El científico estadounidense y premio Nobel James D. Watson, codescubridor de la estructura del ADN y padre del Proyecto Genoma Humano, falleció el jueves a los 97 años en Nueva York, según informó The New York Times.

Su muerte fue confirmada este viernes por su hijo Duncan, quien dijo que su padre fue trasladado a un centro de cuidados paliativos en Long Island desde un hospital esta semana tras haber sido tratado allí por una infección.

El brillante pero controvertido biólogo inauguró con su descubimiento en 1953 la era de la genética y sentó las bases para la revolución biotecnológica de finales del siglo XX.

Pese a su celebridad, en sus últimos años su reputación se vio empañada por varios comentarios sobre genética y raza que provocaron su ostracismo por parte del estamento científico.

Incluso de joven, era tan conocido por sus escritos y por su personalidad de enfant terrible -incluida su disposición a utilizar los datos de otro científico para avanzar en su propia carrera- como por su trabajo científico.

Sus memorias de 1968, La doble hélice, fueron un relato apasionante y sin concesiones de cómo él y el físico británico Francis Crick fueron los primeros en determinar la forma tridimensional del ADN.

Este logro les valió a ambos compartir el Premio Nobel de Medicina de 1962 y, con el tiempo, sentaría las bases para la ingeniería genética, la terapia génica y otras tecnologías y medicinas basadas en el ADN.

Crick se quejó de que el libro "invadía gravemente mi privacidad" y otro colega, Maurice Wilkins, objetó lo que él llamó una "imagen distorsionada y desfavorable de los científicos" como intrigantes ambiciosos dispuestos a engañar a colegas y competidores para hacer un descubrimiento.

Además, Watson y Crick, quienes realizaron su investigación en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, fueron ampliamente criticados por utilizar datos brutos recopilados por la cristalógrafa de rayos X Rosalind Franklin para construir su modelo de ADN —como dos escaleras entrelazadas— sin reconocer plenamente su contribución.

Como lo expresó Watson en La doble hélice, la investigación científica experimenta «la tensión contradictoria entre la ambición y el sentido de la justicia».

En 2007, Watson volvió a provocar indignación generalizada cuando declaró al Times de Londres que creía que las pruebas indicaban que la inteligencia de los africanos "no era realmente... la misma que la nuestra".

Acusado de promover teorías racistas desacreditadas desde hace tiempo, poco después se vio obligado a dimitir de su cargo como rector del Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL) de Nueva York.

Aunque posteriormente se disculpó, hizo comentarios similares en un documental de 2019, calificando de «genéticas» las diferencias raciales en el rendimiento en las pruebas de CI, atribuidas por la mayoría de los científicos a factores ambientales.

Irlandés duro

James Dewey Watson nació en Chicago el 6 de abril de 1928 y se graduó en zoología por la Universidad de Chicago en 1947. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Indiana, donde se especializó en genética. En 1951, se unió al Laboratorio Cavendish de Cambridge, donde conoció a Crick y comenzó la investigación sobre la química estructural del ADN.

La doble hélice, a la espera de ser descubierta, abrió las puertas a la revolución genética. En la estructura propuesta por Crick y Watson, los peldaños de la escalera de caracol estaban formados por pares de moléculas químicas llamadas nucleótidos o bases.

Como señalaron al final de su artículo de 1953: "No ha pasado desapercibido para nosotros que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia del material genético".

Esa frase, a menudo considerada la mayor subestimación en la historia de la biología, significaba que la estructura de base y hélice proporcionaba el mecanismo mediante el cual la información genética podía copiarse con precisión de una generación a la siguiente.

Este conocimiento condujo al descubrimiento de la ingeniería genética y numerosas otras técnicas de ADN.

Watson y Crick tomaron caminos separados tras su investigación sobre el ADN. Watson tenía entonces solo 25 años y, si bien nunca realizó otro descubrimiento científico de la misma importancia que la doble hélice, siguió siendo una figura clave en la ciencia.

"Tuvo que averiguar qué hacer con su vida después de lograr lo que logró a una edad tan temprana", dijo a Reuters en una entrevista de 2012 el biólogo Mark Ptashne, quien conoció a Watson en la década de 1960 y siguió siendo su amigo. "Descubrió cómo hacer cosas que aprovecharan sus fortalezas".

Esa fortaleza radicaba en interpretar, como dijo Ptashne, al "irlandés duro", para convertirse en uno de los líderes del salto de Estados Unidos a la vanguardia de la biología molecular. Watson se unió al departamento de biología de la Universidad de Harvard en 1956.

"El departamento de biología existente pensaba que la biología molecular era solo una moda pasajera", relató el bioquímico de Harvard, Guido Guidotti.

Pero cuando Watson llegó, Guidotti dijo que inmediatamente les dijo a todos en el departamento de biología —científicos cuya investigación se centraba en organismos y poblaciones completas, no en células y moléculas— "que estaban perdiendo el tiempo y que debían jubilarse".

Eso le granjeó a Watson la enemistad, durante décadas, de algunos de esos biólogos tradicionales, pero también atrajo a jóvenes científicos y estudiantes de posgrado que posteriormente forjaron la revolución genética.

En 1968, Watson llevó su ímpetu por construir instituciones al CSHL en Long Island, dividiendo su tiempo entre el CSHL y Harvard durante ocho años. El laboratorio en aquel entonces era "un simple rincón perdido e infestado de mosquitos", dijo Ptashne. Como director, "Jim lo convirtió en una institución vibrante y de clase mundial".

Proyecto Genoma

En 1990, Watson fue nombrado director del Proyecto Genoma Humano, cuyo objetivo era determinar el orden de los 3.000 millones de unidades químicas que constituyen el ADN humano completo.

Cuando los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), que financiaban el proyecto, decidieron patentar algunas secuencias de ADN, Watson criticó al director de los NIH y dimitió, argumentando que el conocimiento del genoma debía permanecer en el dominio público.

En 2007 se convirtió en la segunda persona del mundo a la que se le secuenció el genoma completo. Hizo pública la secuencia, argumentando que las preocupaciones sobre la "privacidad genética" eran exageradas, pero hizo una excepción al afirmar que no quería saber si tenía un gen asociado con un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Watson sí tenía un gen asociado con la búsqueda de novedades.

Su mayor logro, según declaró Watson a un entrevistador de la revista Discover en 2003, no fue el descubrimiento de la doble hélice —que "se iba a descubrir en uno o dos años" de todos modos— sino sus libros.

"Mis héroes nunca fueron científicos", dijo. "Eran Graham Greene y Christopher Isherwood, ya sabes, buenos escritores".

Según sus amigos, Watson apreciaba mucho la imagen de chico malo que presentó al mundo en "Double Helix", y la enfatizó en su libro de 2007, "Evite a la gente aburrida".

Casado y con dos hijos, a menudo menospreciaba a las mujeres en declaraciones públicas y se jactaba de perseguir lo que él llamaba "amapolas". Pero personalmente alentó a muchas científicas, incluida la bióloga Nancy Hopkins del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

«Sin duda, no habría podido desarrollar una carrera científica sin su apoyo», afirmó Hopkins, quien desde hace tiempo se pronuncia abiertamente contra la discriminación de género en la ciencia. «Jim me apoyó enormemente, al igual que a otras mujeres. Es algo difícil de comprender».