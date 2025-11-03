Laura Gómez, profesora, sobre cómo se calcula la letra de tu DNI: "Compruébalo, no vaya a ser que tengas uno falso"

Las claves nuevo Generado con IA La profesora de matemáticas Laura Gómez explica en un vídeo viral cómo se calcula la letra del DNI mediante una sencilla operación matemática. La letra del DNI no es aleatoria, sino que se obtiene dividiendo el número del documento entre 23 y asignando una letra según el resto obtenido, siguiendo una tabla oficial. Solo existen 23 posibles letras para el DNI, excluyéndose I, Ñ, O y U del sistema de asignación. La profesora anima a comprobar la validez de la letra del DNI usando una calculadora y la tabla de equivalencias publicada por el Ministerio del Interior.

El número de tu documento nacional de identidad (DNI) es un código que todos terminamos por aprendernos por repetición. Lo utilizas cuando compras por internet o en casi cualquier servicio en el que haya que apuntarse en una larga lista.

Probablemente, nunca le hayas dedicado un minuto a pensar por qué tu número es como es. Lo más habitual es pensar que se trata de un número elegido completamente al azar o que te dan el número consecutivo que te tocaba cuando lo pediste.

Pues no es así del todo. La ristra de cifras que componen tu número identificativo sale de unos lotes de números que se proporcionaron a la comisaría que lo expidió y, por esa parte, sí que hay azar. Sin embargo, los números disponibles no son consecutivos.

Cuando el número DNI de una persona empieza por 0, se le suele decir que lo heredó. Es decir, que antes lo usaba una persona que ha fallecido y le han transferido ese. Pero esto no es así porque al no ser consecutivos, un DNI que empieza por 0 puede ser nuevo.

Ahora bien, el componente de nuestro número de DNI que nunca se escoge al azar es la letra que viene al final. Esta letra, en realidad, se obtiene después de realizar una sencilla operación matemática, que puedes comprobar en cualquier momento.

Así lo ha demostrado Laura Gómez, profesora de Matemáticas de Educación Secundaria, en un vídeo para su perfil de Tik Tok. Esta maestra, conocida en redes sociales como ‘LauriMathTeacher’, divulga sobre su asignatura en esta red social.

"¿Sabías que tu letra del DNI se ha elegido gracias a las Matemáticas y no al azar?", explica la docente. A continuación, propone comprobarlo rápidamente utilizando una calculadora, pero ofreciendo un truco para que este dispositivo nos aporte la información que queremos.

"Vamos a coger este DNI, por ejemplo: 13121432R. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el número entre 23 posibles letras", explica Gómez. Es decir, sólo hay 23 posibles letras de DNI y nunca encontrarás uno con las letras I, Ñ, O y U.

"En este caso no me interesa el cociente, me voy a quedar con el resto", cuenta la profesora. Es posible que llevemos algunos años sin hacer una división a mano y hayamos perdido un poco de soltura identificando cuáles son las partes de esta operación.

La cifra que queremos dividir, en este caso el número de DNI elegido por Gómez, es el dividendo y el número de letras por el que lo queremos hacer es el divisor. El resultado de la operación es el cociente y el resto es el número que nos sobra.

En este caso, debemos quedarnos con el resto antes de empezar a sacar decimales al cociente. Es decir, no tenemos que intentar que el resto nos dé cero, sino parar antes y quedarnos con la cifra que nos queda al final. Esto se puede hacer con calculadora.

"Si tenemos la calculadora a mano lo vamos a hacer súper rápido. Vamos a poner el número de DNI, le damos a shift, a dividir y marco el 23. Si le damos a igual, veréis que me sale el cociente y el resto", explica la profesora.

En este caso, a Gómez le ha quedado como resto la cifra 1. "Hay una tabla de equivalencias de cada resto con cada letra. Entonces, efectivamente, como nos ha salido el resto 1, la letra que le corresponde es la R. Como bien hemos visto al principio", señala.

Si tienes una T en tu DNI, que sepas que el resto de la operación es el 0. El 1, es la R; el 2, la W y así, sucesivamente, hasta 23 letras diferentes. Si tienes curiosidad todo el listado de equivalencias se encuentra en la página del Ministerio del Interior.

"Así que ve corriendo a coger tu DNI y compruébalo", dice la profesora. "No vaya a ser que tengas un DNI falso".