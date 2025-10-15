Francisco Rosero, endocrino, alto y claro: "Nunca desayunes después de las nueve de la mañana en España"

No, el desayuno no es la comida más importante del día. Y, a pesar de que llevamos años pensándolo, todavía cometemos muchos errores con él. Principalmente, que lo cargamos de azúcar y también que muchos de nosotros desayunamos demasiado tarde.

Esto último es lo que sostiene el médico endocrino Francisco Rosero, que advierte tajante: "Nunca desayunes después de las nueve de la mañana si quieres sanar tu metabolismo". Pero desayunar después de las nueve en España parece más que razonable.

Pero, ¿a qué se debe esta restricción? "La razón tiene que ver con el cortisol, que es la hormona del estrés. Nosotros producimos pequeñas cantidades de cortisol para levantarnos y estar con toda la energía en la mañana", explica. Pero esta hormona se puede alterar.

Rosero continúa diciendo en un vídeo para su perfil de Instagram que el pico de cortisol comienza a las cuatro de la madrugada, mientras dormimos, y va subiendo hasta que alcanza su punto máximo entre las ocho y las nueve de la mañana.

"A partir de ahí, empieza a descender. Si yo no desayuno antes de las nueve de la mañana, mi cuerpo interpreta ese ayuno como una señal de estrés y no permite que el cortisol empiece a bajar, sino que lo mantiene alto", advierte el médico.

Estos niveles altos de cortisol tendrían una consecuencia directa, según Rosero. "¿Qué pasa cuando hay un exceso de cortisol? El cuerpo empieza a producir glucosa, eleva los niveles de azúcar en la sangre", asegura este endocrino.

El exceso de glucosa en la sangre se puede llegar a relacionar con un mayor riesgo de padecer enfermedades endocrinas, como la diabetes tipo 2. A su vez, la diabetes está relacionada con un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.

Cuándo y qué desayunar

"Ya lo sabes, hay que desayunar temprano para evitar que nuestro cuerpo interprete el ayuno como una señal de alarma para mantener elevados los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés", repasa el experto.

Pero, ¿existe acaso una hora óptima para ubicar el desayuno? Para este endocrino, lo mejor es que rompamos el ayuno, desayunemos, entre las siete y las ocho de la mañana y además que comamos un grupo de alimentos muy específico.

Este grupo es el de los alimentos ricos en proteínas: "El ayuno se rompe con proteína. No con frutita, con proteína", reprocha el experto. A pesar de que a primera hora en España estemos acostumbrados a los bollos o las galletas, estos no son los desayunos ideales.

¿Cuáles son, por lo tanto, los mejores alimentos que podemos tomar a la hora del desayuno? Según Rosero, hay tres alimentos que son ricos en proteínas y que son ideales para tomar a primerísima hora del día.

La primera idea que propone para romper el ayuno por las mañanas con proteína es el huevo. "Seguro que has escuchado que no tiene casi proteínas, ¡pasa! Dos o tres huevos en la mañana, perfecto", asegura este endocrinólogo.

"Obviamente hechos en aceite de oliva, no necesitamos nada más. Podemos agregarle vegetales, por supuesto", explica Rosero. El segundo alimento que propone este experto para el desayuno es el yogur griego, de sabor natural, eso sí.

"El yogur griego es una maravilla y si le agregas frutos secos, ¡power puro!", asegura. En tercer lugar, el experto señala que también resulta interesante tomar queso en el desayuno, pero estos no son los únicos tres alimentos recomendables.

Aunque estamos menos acostumbrados a ellos por la mañana, el experto enumera: "También salmón, carne, pollo, pescado y si eres vegetariano o vegano, por supuesto, leguminosas, es una buena fuente para romper el ayuno".