David Cantero (64) confiesa su dieta para adelgazar: "Este es el único alimento que como a diario, incluso más que la carne"

David Cantero es una de las caras más conocidas en el periodismo de nuestro país. Su larga trayectoria, de hasta 15 años, en Informativos Telecinco lo convirtieron en uno de los rostros más emblemáticos de la cadena.

A principios de año, se anunció su salida de Mediaset y cerró así un ciclo significativo en su carrera. Sin embargo, su retirada de la primera línea informativa fue breve, ya que poco después se confirmó su regreso a RTVE, para embarcarse en un nuevo proyecto profesional en la radio.

A sus 64 años, según ha contado él mismo, David Cantero sigue siendo un símbolo de constancia, equilibrio y vitalidad. No es un influencer del fitness, pero sí un periodista que ha encontrado en la disciplina física una manera de mantenerse en forma tanto por fuera como por dentro.

Tras su jornada laboral, donde comparte noticias y emociones con la audiencia, Cantero trata de volver a casa y conectar con lo esencial.

Como él mismo ha contado: "Intento estar tranquilo, hacer ejercicio, comer sano, ver películas o series, leer, tocar la guitarra… Hacer vida en familia es lo principal para mí".

Ese "comer sano" no tiene el regusto de una dieta estricta; habla más bien de una rutina sencilla, basada en hábitos que lo mantienen activo, relajado y conectado con lo que le gusta.

Si hay un deporte que tiene un lugar especial en su rutina, ese es el judo. Lo confesó con nostalgia en una entrevista: "Echo mucho de menos hacer judo, poder entrenar y combatir con mi hermano y mis compañeros sobre el tatami…".

No se trata sólo de disciplina física: el judo es para él una metáfora de vida, un espacio donde aprender a caer y levantarse, "a soportar el dolor físico y a calmar el del alma, a tratar a tu adversario con nobleza y respeto".

El periodista madrileño ha encontrado un camino sencillo y auténtico para mantenerse en forma: una dieta equilibrada, actividad constante y algún capricho indulgente.

En una entrevista con La Vanguardia, David resumió sin filtros cómo lo hace: "Yo soy muy goloso y me doy mis caprichos, pero la base de la alimentación diaria debe ser verduras, frutas, legumbres, poquita carne y mucho pescado".

Para él, mantenerse en forma no significa pasar horas sudando en máquinas. Lo dijo claro: “Tener la piel hidratada además da un gusto… Es importante cuidar la piel, hacer ejercicio es fundamental, pero no solamente ir al gimnasio, sino ser una persona activa: moverte, salir, entrar, subir la escalera, bajarla… A partir de una edad es fundamental”.

Paralelamente a su carrera en televisión, David Cantero ha desarrollado una prolífica actividad en el ámbito de la literatura y la pintura. Es autor de varias novelas, entre las que se encuentran El hombre del baobab y El viaje de Tanaka, donde explora diferentes géneros y temáticas.

Además, es un apasionado de la pintura, una faceta artística que le permite expresar su creatividad más allá de las palabras y las cámaras.