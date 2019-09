Greta Thunberg lidera a miles de estudiantes en Nueva York al grito de "justicia climática"

Greta Thunberg ha liderado este viernes a los miles de estudiantes que han gritado en Nueva York contra el cambio climático desde la plaza Foley. "¡Justicia social!", han pedido como avanzadilla de la Cumbre del Clima organizada por la ONU que se celebrará en la misma ciudad la próxima semana. Pretenden con este grito remover las conciencias de los líderes mundiales, a los que culpan del cambio climático y al mismo los consideran la solución a la "crisis" que vive el planeta.

Con el lema "Nosotros nos manifestamos por vosotros, ¿Os manifestáis vosotros por nosotros?", partió la marcha desde una repleta plaza de Foley, en el sur de Manhattan, camino del Battery Park.

Ahí se espera que tomen la palabra varios activistas, entre ellos la joven sueca Greta Thunberg, fuente de inspiración para todos los jóvenes en el mundo que piden medidas para frenar la degradación de la naturaleza.

Una pancarta: "Estaría en clase si el planeta estuviera frío" Reuters

Con lemas como "Salvar a nuestro Planeta", "No podemos decir que no lo sabíamos", "No hay planeta B" o "Sé parte de la solución, no a la polución", los jóvenes protagonizan una protesta que tiene su réplica en otro millar de localidades de Estados Unidos y que forma parte de una convocatoria internacional.

"¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos?, ¡Ya!", voceaban distintos grupos de participantes que denunciaban el cambio climático, los combustibles fósiles o la contaminación.

"Hay que reflexionar"

Entre gritos de apoyo y vítores de otra enorme multitud de jóvenes y adultos que animaba desde las aceras la marcha, la policía se encontraba con algunas dificultades para mantener el orden y evitar que los numerosos participantes que querían unirse no interrumpieran el avance de la cabeza.

La activista Xiye Bastida, adolescente mexicana de 17 años, que encabezaba la marcha, aseguró a Efe que quiere decirle a los líderes mundiales que estarán el lunes en la Cumbre del Clima de la ONU que "tomen un segundo para reflexionar sobre lo que está pasando".

Bastida, que también participará en la reunión de Naciones Unidas, aseguró que los jóvenes tienen miedo a las consecuencias del cambio climático y que presentarán varias peticiones a los presidentes y jefes de Estado.

"Deja de usar productos del petróleo, dale trabajo a los trabajadores de la industria del petróleo, una transición justa y queremos que tengan en mente que tienen que proteger nuestro futuro, porque somos el 20 por ciento del presente pero somos un 100 por cien del futuro", dijo.

Las autoridades de Nueva York han anunciado que 1,1 millones de estudiantes tienen permiso para faltar a la escuela para expresar su apoyo a la marcha.