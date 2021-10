9 de 10

A escasos kilómetros de la Valladolid y con influencias visigóticas, mozárabes y protogóticas, se encuentra el único osario visitable de España, en la Iglesia de Santa María de la O, conformado por calaveras y huesos de cuerpos humanos que, también, hace las veces de imán turístico para aquellos ávidos de “morbo y por conocer lo desconocido”, según el historiador Javier Muelas, natural de la vallisoletana localidad.

La tradición marcaba, antaño, que, con motivo de la festividad de Todos los Santos, se realizaba un oficio “a la luz de las velas”, en memoria de los difuntos, con el siguiente epitafio: “Como te ves, yo me vi; como me ves, te verás; todo acaba en esto, aquí; piénsalo y no pecarás”, según explica Muelas. Era la manera de rendir tributo a los huesos que, en origen, correspondían, únicamente, a los difuntos de la Orden de San Juan de Jerusalén -Orden de Malta, como se conoció más tarde-. Finalmente, el templo se democratizó y se extendió con la presencia de los restos de familiares o trabajadores, debido a la podredumbre que acumulaban bajo tierra.