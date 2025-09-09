Seis restaurantes de Castilla y León, nominados a mejor apertura del año pasado en toda España

Llega una nueva edición de los TheFork Awards. Unos premios que buscan reconocer a las mejores aperturas de 2024 en nuestro país y donde se han colado hasta seis restaurantes de Castilla y León entre los nominados.

En total, al premio optan 41 establecimientos de 14 comunidades autónomas, dos más que la edición anterior, que han sido elegidos por chefs españoles con estrellas Michelin como Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocinas Hermanos Torres), Dabiz Muñoz (Diverxo), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Elena Arzak (Arzak), Mario Sandoval (Coque) o Jesús Sánchez (El Cenador de Amós).

De Castilla y León optan el restaurante Caleña, en Ávila; el Bocaccio 70, en Burgos; el Caín, en Nava del Rey (Valladolid); La Trébede, en Zamora; el Tal Vez, en Hinojosa de Duero (Salamanca); y el Reina XIV, en Segovia.

Los finalistas se darán a conocer el 3 de noviembre, en una gala en la que habrá 300 invitados y que se celebrará en el Teatro Caixabank Príncipe Pío, en Madrid.

Se trata de la cuarta edición en la que se pretende "celebrar y apoyar una hostelería cada vez más consciente, innovadora y arraigada a lo local, al mismo tiempo que impulsar el crecimiento de nuevos proyectos emprendedores en la industria de la restauración".

Habrá un nuevo premio llamado Mastercard Impact Award, que se ha creado para reconocer a los negocios que sean capaces de generar un impacto positivo en tres áreas como el apoyo a las comunidades locales, la promoción del turismo auténtico y el impulso al talento joven.

Los usuarios de TheFork pueden votar a sus aperturas favoritas de entre las 41 propuestas seleccionadas por el jurado desde este pasado lunes y hasta el próximo 19 de octubre.

El más votado en la página oficial de TheFork Awards con Mastercard recibirá el premio 'People's Choice Awards'.

Para el country manager de España y Portugal de The Fork, Sergio Sequeira, celebrar esta edición con la colaboración de Mastercard es "un orgullo y apuesta de éxito para nuestra compañía". "Se trata de un gran impulso posicionándolos como los galardones más importantes de la restauración emergente en nuestro país", ha subrayado.

Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de Marketing y Comunicación de Mastercard en Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y Europa, Beatrice Cornacchia, ha mostrado su orgullo por su "legado culinario" en nuestro continente, "donde la cultura gastronómica desempeña un papel fundamental en nuestras vidas, como una de nuestras grandes pasiones".

"Colaborar con TheFork nos permite conectar a más personas con experiencias gastronómicas fantásticas en toda nuestra región", ha zanjado.