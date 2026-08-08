Castilla y León apaga el Sol: el gran balcón de España al eclipse total con ocho provincias para observar un momento histórico

Durante unos instantes de la tarde del 12 de agosto, el verano se hará noche en buena parte de Castilla y León. La luz irá adelgazando sobre los campos, las plazas y las montañas hasta que la Luna termine por interponerse entre la tierra y el Sol.

Será cuestión de segundos, poco más de un minuto en muchos lugares, pero alrededor de ese instante fugaz se prepara ya uno de los mayores acontecimientos vividos por la Comunidad en los últimos años.

Castilla y León ocupa una posición privilegiada en el mapa español del eclipse total de 2026. La franja de totalidad atraviesa ocho de sus nueve provincias y convierte a un territorio ya inmenso sobre el mapa en un gigantesco mirador hacia el cielo.

Solo Salamanca queda fuera de esa oscuridad completa, aunque allí el Sol también quedará casi oculto. León, Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos, Soria, Segovia y parte de Ávila podrán vivir, con diferente duración y desde distintos puntos, el momento en que el día desaparezca por completo.

No será un eclipse cualquiera. Será el primero total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo y llegará al final de la tarde, cuando el astro esté ya descendiendo hacia el horizonte occidental.

Por eso no bastará con mirar hacia arriba: habrá que encontrar horizontes abiertos, lugares sin montañas, edificios o árboles que escondan un Sol situado muy bajo. El Instituto Geográfico Nacional recuerda que la franja cruzará España de oeste a este, desde Galicia hasta Baleares, antes de perderse sobre el Mediterráneo.

73 lugares para esperar a que se haga de noche

Castilla y León ha decidido prepararse para esa tarde como quien organiza la llegada de una multitud. Porque mientras el eclipse durará apenas unos minutos, el movimiento que provocará se extenderá durante días.

La Junta calcula que cerca de dos millones de personas podrían desplazarse a la Comunidad atraídas por el fenómeno.

Frente a esa previsión, el mapa autonómico se ha llenado de pequeños puntos desde los que mirar al oeste: 73 localidades han sido seleccionadas como lugares recomendados para la observación, repartidos por las nueve provincias.

Hay ciudades, pueblos, espacios periurbanos y enclaves rurales. No se trata únicamente de buscar el lugar donde el Sol desaparezca durante más tiempo.

La elección ha tenido en cuenta accesos, comunicaciones, capacidad de acogida, servicios, seguridad y condiciones de visibilidad. El objetivo es evitar que cientos de miles de personas terminen concentradas en unos pocos lugares cuando llegue la hora.

En realidad, esa red de 73 localidades es la parte visible de una organización mucho mayor. Detrás están diputaciones, ayuntamientos, Delegaciones Territoriales y servicios de emergencia que llevan meses diseñando cómo ordenar desplazamientos, aparcamientos, accesos y posibles incidencias.

La Junta recomienda incluso algo poco habitual en una campaña turística: no viajar si no es necesario.

Quienes puedan observar el eclipse desde su municipio o desde un lugar adecuado próximo a su domicilio tienen la recomendación de quedarse cerca. Porque esa tarde, paradójicamente, cuanto más repartidos estén los espectadores, mejor podrá disfrutarse el espectáculo.

Un gigantesco observatorio entre campos y pueblos

El eclipse llega además a un territorio especialmente propicio para mirar el cielo. Castilla y León posee algunas de las grandes ventajas que busca el astroturismo: extensas áreas rurales, poca contaminación lumínica, horizontes abiertos y una baja densidad de población en enormes superficies de su territorio.

Lo que durante décadas ha sido descrito como una debilidad demográfica adquiere durante unas horas otra lectura. Allí donde hay menos farolas, menos edificios y menos ruido urbano aparecen mejores cielos.

La Comunidad cuenta además con miradores, observatorios y destinos certificados por la Fundación Starlight, una base sobre la que la Junta quiere construir algo que sobreviva al propio eclipse.

El 12 de agosto será el gran reclamo, pero la ambición turística es que quien llegue para ver desaparecer el Sol regrese después para contemplar las estrellas.

Porque un eclipse dura unos instantes. Un cielo oscuro permanece.

Dos millones de posibles visitantes

La cifra explica la dimensión del desafío. La previsión manejada por la Junta ronda los dos millones de visitantes, una población equivalente a buena parte de los habitantes de Castilla y León moviéndose por carreteras, pueblos y ciudades en torno a una sola tarde.

Por eso el fenómeno astronómico se ha convertido también en un asunto de Protección Civil.

El PLANCAL permanece activado en Situación 2 en todas las provincias, lo que permite anticipar medios y reforzar la coordinación entre administraciones.

Emergencias, sanidad, movilidad, accesos y seguridad forman parte de un dispositivo pensado para un acontecimiento cuyo principal enemigo quizá no esté en el cielo, sino en tierra: miles de vehículos intentando llegar o marcharse de los mismos lugares al mismo tiempo.

En las fechas próximas al eclipse se constituirán además centros de coordinación operativa para reaccionar ante cualquier incidencia.

El reto consiste en conseguir que millones de ojos puedan dirigirse hacia arriba sin que el territorio colapse abajo.

Un eclipse que también quiere dejar dinero en los pueblos

La oscuridad del 12 de agosto también tiene una lectura económica.

Hoteles, casas rurales, restaurantes y empresas turísticas llevan meses mirando la fecha en el calendario.

La Junta quiere convertir el eclipse en una enorme campaña de promoción de Castilla y León y aprovechar una circunstancia difícilmente repetible: durante unas horas, una parte del mundo estará buscando precisamente lo que esta tierra puede ofrecer, amplitud, silencio y cielo.

El objetivo es que los visitantes no lleguen solo para mirar al Sol. Patrimonio monumental, naturaleza, gastronomía, vino y turismo rural forman parte de una estrategia que busca prolongar estancias y trasladar el impacto económico a municipios alejados de los grandes circuitos turísticos.

La apuesta ha llegado incluso al papel de un cupón.

La ONCE ha dedicado dos cupones al astroturismo y al eclipse total de Sol, llevando la imagen de Castilla y León a una red que distribuye diariamente más de cinco millones de boletos por toda España.

Son pequeños rectángulos de papel anunciando un instante gigantesco.

Y entonces, el silencio

El 12 de agosto llegará finalmente el momento para el que se han diseñado mapas, planes de emergencia, campañas turísticas y dispositivos de movilidad.

Poco después de las ocho y media de la tarde, dependiendo del lugar, la Luna terminará de colocarse delante del Sol.

La temperatura descenderá. La luz adquirirá durante unos instantes una tonalidad extraña. Los animales pueden interpretar que llega la noche. Y en una franja que recorrerá España desde el Atlántico hasta el Mediterráneo aparecerá la corona solar alrededor de un disco completamente negro.

En Castilla y León, ocho provincias tendrán algún territorio dentro de esa sombra.

Millones de personas habrán viajado para estar allí. Otras simplemente saldrán de casa, caminarán hasta un campo cercano y mirarán hacia poniente.

Después de meses hablando de carreteras, alojamientos, dispositivos, mapas y previsiones, todo quedará reducido a algo mucho más sencillo: personas mirando al cielo y unos segundos de oscuridad en mitad de una tarde de agosto.

Y después, otra vez, la luz.