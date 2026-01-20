Las tres iglesias de CyL entre las más bellas de España y que debes visitar, según una revista internacional de viajes

La prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler ha puesto sus ojos en el rico patrimonio de Castilla y León al seleccionar tres de sus iglesias románicas dentro de un exclusivo listado de las siete más bellas de España.

Esta selección busca redescubrir el románico hispano más allá de los circuitos clásicos, invitando a los viajeros a perderse por la geografía nacional y conocer lugares de ensueño sin necesidad de grandes desplazamientos.

Esta distinción de Condé Nast Traveler reafirma la posición de Castilla y León como el gran referente del arte románico en la península, destacando la capacidad de estas piedras milenarias para seguir sorprendiendo al viajero contemporáneo.

Santo Domingo (Soria)

Santo Domingo de Soria

Condé Nast Traveler cataloga a Soria como la capital del frío, la naturaleza salvaje y la mantequilla salada. Allí encontramos la iglesia de Santo Domingo.

Este templo, cuya fachada recuerda a la arquitectura lombarda, fue un capricho del rey Alfonso VIII para celebrar sus nupcias con Leonor de Inglaterra.

Traveler subraya su estructura de "iglesia de salón", donde todas las naves alcanzan la misma altura, y la belleza melancólica de sus arquivoltas, donde los veinticuatro ancianos músicos del Apocalipsis siguen interpretando su melodía eterna en piedra.

San Pantaleón de Losa (Burgos)

San Pantaleón de Losa

En la provincia de Burgos, la ermita de San Pantaleón de Losa se alza sobre una colina con forma de proa de navío.

La publicación pone el foco en su aura esotérica y en la figura de su atlante, el único del románico hispano, que custodia la entrada junto a extraños relieves de dragones y serpientes.

Vinculada a los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, esta pequeña pero soberbia construcción es descrita como el lugar predilecto para los amantes del misterio y el simbolismo medieval.

La Colegiata de Toro (Zamora)

Colegiata de Toro

La Colegiata de Toro es presentada como la obra que aglutina todas las virtudes del románico: majestad, armonía, escultura y simbolismo.

El elemento más aclamado por la revista es su cimborrio, emparentado con los de las catedrales de Salamanca y Zamora. Esta estructura, influenciada por maestros canteros del Poitou francés y con ecos bizantinos, permite que la luz de Castilla inunde el interior del templo mientras el exterior queda a merced de la niebla del Duero, como así señala la revista.

Pero estas tres joyas de Castilla y León comparten honor en este top 7 con otros templos emblemáticos de España como la iglesia de Santa María de Eunate (Navarra), Santo Estevo de Ribas de Miño (Lugo), San Juan de la Peña (Huesca) y San Cristóbal de Beget (Girona).