Castilla y León cierra el trágico fin de semana de tormentas con 17 incidentes con rescates y personas desorientadas

La alerta meteorológica por tormentas ha dejado un fin de semana muy exigente para los operativos de emergencia, que han tenido que actuar hasta en 17 incidentes, con rescates y personas desorientadas, destacando la riada de Manzanedo de Valdueza (León) donde perdieron la vida Concepción y Begoña.

Ha sido este lunes, 17 de agosto, a las 10:00 horas cuando se ha decretado el fin de la alerta meteorológica. Desde las 14:00 del viernes se han coordinado seis rescates, cuatro incidentes sanitarios en lugar público y siete incidencias relacionadas con búsquedas y personas desorientadas.

El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta ha sido movilizado hasta en siete ocasiones.

Prácticamente la mitad de las incidencias se han registrado en la provincia de León, donde se han llevado a cabo hasta siete intervenciones coordinadas por el Centro de Emergencias de Protección Civil en este territorio.

Le han seguido las provincias de Palencia, Ávila y Salamanca, con dos incidencias registradas en cada una de ellas.

Los episodios más relevantes estuvieron marcados por los desbordamientos de cauces en la zona de Bouzas y Manzanedo de Valdueza. Fue en esta última localidad donde las dos mujeres resultaron fallecidas y otros dos menores terminaron heridos, siendo trasladados a centros hospitalarios.

De la misma forma, la riada acompañada de un deslizamiento arrastró a un hombre de mediana edad que tuvo que ser auxiliado por el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, junto con bomberos, Policía y emergencias sanitarias.

Tras recibir numerosas llamadas por la aparición de los cuerpos sin vida de las mujeres y la desaparición de algunas personas, se activó al Grupo de Respuesta e Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, movilizándose hasta la zona dos psicólogos.

A las 21:24 horas del sábado, tras estos incidentes, se declaró la Situación 1 del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNCyL).

Los incidentes, no obstante, comenzaron el viernes con el rescate de un grupo de tres personas desorientadas en la ruta de descenso al Refugio de Casas Mieres, en San Emiliano (León), pudiendo llegar los implicados a su destino al seguir las indicaciones del Centro Coordinador de Emergencias.

Más tarde, a las 22:55 horas, se recibió un aviso por un menor de 7 años extraviado en San Leonardo de Yagüe (León), siendo localizado poco después en la propia localidad.

Ya el sábado, grupos de rescate de León y Asturias tuvieron que intervenir en el Alto de la Farrapona por la caída de un hombre de 75 años, que finalmente falleció.

En León tuvieron que ser rescatadas dos mujeres, una de unos 65 años en la Pola de Gordón y otra de unos 60 en el Desfiladero de los Calderones, en Carrocera.

También se llevaron a cabo intervenciones por accidentes y desorientaciones en Valladolid y Ávila, entre ellas la localización de una pareja de senderistas en Candeleda y de un menor que se había separado de su grupo familiar durante una ruta entre Escalada y Orbaneja del Castillo.

El domingo, los servicios de emergencias de Castilla y León atendieron diversas incidencias en distintos puntos de la Comunidad. Entre las actuaciones más relevantes, el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil intervino en Garcirrey (Salamanca), donde falleció un hombre de 70 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

También en el Pozo de las Lomas (Palencia), donde una mujer con problemas cardíacos fue estabilizada y evacuada en helicóptero medicalizado; y en Villamayor (Salamanca), donde rescató a un ciclista herido tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso.

La jornada incluyó también el hallazgo de una persona fallecida en el río Carrión, en Palencia, posteriormente relacionada con una persona desaparecida cuya búsqueda se había iniciado esa misma mañana.

Además, se activaron distintos dispositivos de búsqueda que finalizaron rápidamente y sin necesidad de intervención sanitaria, como los de un hombre con problemas respiratorios en Cacabelos, un hombre de 80 años en El Espinar y tres menores en Carracedelo, todos ellos localizados en buen estado.

También se registró una falsa alarma por un supuesto accidente de ala delta en La Torre (Ávila), que fue descartada tras comprobarse que el aterrizaje se había producido con normalidad.

Por último, se registró una búsqueda de tres menores en una zona de baño en Carracedelo (León) a los que sus familiares no localizaban. Pocos minutos después, fueron hallados ilesos por el padre de uno de ellos.