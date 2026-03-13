Un hombre se atrinchera en un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un hombre se ha atrincherado en una vivienda del municipio burgalés de Villoruebo tras secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y obligarlo a conducir hasta allí, según han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de la Delegación del Gobierno.

Según esas mismas fuentes, la mujer del taxista denunció que no conseguía contactar con su marido y, a través de la geolocalización del coche, se ha podido conocer que el taxi se encontraba en Villoruebo, por lo que se ha personado allí la Guardia Civil.

Los agentes han encontrado al hombre en el municipio sin ningún tipo de lesión y en buen estado de salud manifestando que una persona armada le había obligado a conducir hasta ese pueblo.

Finalmente, según han informado esas fuentes, la Guardia Civil ha encontrado al secuestrador en una vivienda de esta localidad burgalesa, sin saber si se encuentra armada o no en este momento, y los agentes se encuentran esperando a la llegada del negociador del Instituto Armado.

Por el propio protocolo de la Guardia Civil, según han informado, no se puede llevar a cabo ningún tipo de actuación hasta la llegada de este negociador al lugar en el que se encuentra atrincherado el hombre.

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