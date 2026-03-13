Heridos dos trabajadores tras caer desde una cinta transportadora a un contenedor de desechos en Valladolid

Dos trabajadores del turno de noche del Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid han resultado heridos en la madrugada de este viernes, 13 de marzo, como ha informado el Ayuntamiento de Valladolid.

Han apuntado además que las heridas que sufren son de diferente consideración tras sufrir una caída a distinto nivel desde una cinta transportadora a un contenedor de desechos voluminosos.

Las mismas fuentes añaden que se trata de un hombre de 40 años y una mujer de 44, que realizaban tareas de mantenimiento en dicha instalación.

El suceso se ha producido a las 03:49 horas y los dos trabajadores se encontraban conscientes y referían dolor generalizado, como ha apuntado el Servicio de Emergencias 112.

Se ha dado aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Han atendido a la mujer y al varón heridos, que han sido trasladados ambos en UVI móvil y ambulancia SVB, respectivamente, al Hospital Clínico Universitario.

Han sufrido el accidente por causas que aún se desconocen y que en las próximas horas se intentarán determinar con precisión por los técnicos de prevención.