Muere un hombre tras ser atropellado por una furgoneta 'pick-up' en Aldehuela de la Bóveda

Un hombre ha muerto esta tarde de jueves en Aldehuela de la Bóveda (Salamanca) tras ser atropellado por una furgoneta 'pick-up' en el kilómetro 276 de la carretera N-620, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 20:48 horas, cuando se ha recibido una llamada en el 112 solicitando asistencia sanitaria para un hombre, del que no constan datos de filiación por el momento, que se encontraba inconsciente tras el suceso.

Posteriormente, se ha dado traslado a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y al personal de guardia del centro de salud de Matilla de los Caños del Río.

Finalmente, ha sido el propio personal sanitario del servicio de emergencias de Sacyl el que ha confirmado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León que el hombre había fallecido en el lugar.