Hallan el cadáver de un hombre de 56 años en Arroyo, desaparecido desde el 3 de marzo: “No había golpes”

El cuerpo sin vida de un hombre que llevaba desaparecido desde el pasado 3 de marzo ha sido hallado en el frontón de La Flecha, en Arroyo de la Encomienda, en la tarde de este jueves, 12 de marzo, como ha informado la Policía Local y la Guardia Civil en declaraciones a El Español de Castilla y León.

El hallazgo se produjo a las 19:30 horas de la tarde de ayer en una operación conjunta entre ambos cuerpos. El varón, de 56 años, llevaba desaparecido desde hacía nueve días.

“No había golpes”, aseguran desde la Policía de Arroyo que descartan la muerte violenta del hombre.

La Guardia Civil añade que “será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento” del varón.