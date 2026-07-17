Vázquez promete consultas de Atención Primaria en 48 horas y alerta de 25.000 operaciones menos por las huelgas

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejando Vázquez Ramos, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII legislatura. Leticia Pérez ICAL

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha situado la integración de la asistencia sanitaria y los servicios sociales como el gran eje de actuación de su departamento durante la XII Legislatura.

Un mandato marcado por el objetivo de avanzar hacia una atención más coordinada, preventiva y cercana, pero también por el crecimiento de las listas de espera.

Vázquez ha comparecido ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las Cortes para presentar un programa articulado en doce líneas estratégicas y cerca de una veintena de planes.

Entre sus compromisos figuran garantizar el acceso a las consultas de Atención Primaria en un máximo de 48 horas, reforzar las emergencias rurales, extender la telemedicina e incorporar progresivamente psicólogos a los centros de salud.

La Consejería agrupa a más de 50.000 profesionales y gestionará más de 6.000 millones de euros anuales, cerca de la mitad del gasto no financiero de la Comunidad.

“Cerca de uno de cada dos euros del presupuesto autonómico se destina a proteger la salud, la autonomía personal, los cuidados y el bienestar de los castellanos y leoneses”, ha destacado.

La nueva estructura debe permitir, según ha explicado, ofrecer respuestas conjuntas ante la enfermedad, la discapacidad, la dependencia, el envejecimiento o la vulnerabilidad.

“Queremos una Castilla y León que cuide, acompañe y proteja a las personas en todas las etapas de su vida”, ha resumido.

Choque por las listas de espera

Uno de los momentos más duros de la comparecencia ha llegado al abordar las listas de espera.

Vázquez ha responsabilizado al Ministerio de Sanidad del conflicto por la reforma del Estatuto Marco y del impacto que las movilizaciones nacionales están teniendo sobre la actividad asistencial.

Durante el primer semestre de 2026 se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores.

De haberse mantenido el ritmo habitual, más de 11.000 pacientes podrían haber salido de la lista de espera.

“Este conflicto está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha advertido.

Además, si las huelgas se prolongan, Castilla y León podría cerrar el año con más de 25.000 operaciones sin realizar.

“Son 25.000 oportunidades asistenciales perdidas y miles de pacientes obligados a esperar más tiempo del razonable”, ha lamentado.

Para revertir esta situación, la Junta aprobará un Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera.

Buscará reducir las diferencias entre áreas de salud, reforzar las vías preferentes para los procesos graves y establecer tiempos máximos para determinados procedimientos.

Diez helicópteros y 204 ambulancias

La Consejería elaborará también una estrategia para reforzar las urgencias extrahospitalarias, especialmente en las zonas rurales y alejadas de los hospitales.

Los tres nuevos helicópteros sanitarios de Palencia, Segovia y Zamora se han sumado a los siete ya existentes.

La Comunidad dispone así de diez aeronaves, una por provincia y otra adicional en El Bierzo.

El siguiente objetivo será poner en marcha el vuelo nocturno durante esta legislatura.

Según Vázquez, el despliegue sitúa a Castilla y León “a la cabeza de España” en recursos de transporte sanitario aéreo.

También se incorporarán 14 nuevos medios terrestres: nueve Unidades de Soporte Vital Básico y cinco de Soporte Vital Avanzado.

La red autonómica alcanzará así las 204 ambulancias de emergencias.

Además, se desplegarán nuevas unidades básicas para que los 158 centros de salud rurales con Punto de Atención Continuada dispongan de una.

Asimismo, se duplicarán las ayudas para desplazamiento, alojamiento y manutención de pacientes y acompañantes que tengan que salir de su área sanitaria.

Psicólogos y telemedicina

La Atención Primaria continuará siendo otra de las prioridades.

Vázquez ha comprometido el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y domicilios, junto con el acceso a medicina familiar en un máximo de 48 horas.

Para conseguirlo, se reorganizarán las agendas, se mejorará la gestión de la demanda y se reforzarán los Puntos de Atención Continuada y los circuitos de urgencias extrahospitalarias.

La Junta incorporará progresivamente enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria y otros perfiles profesionales.

Entre ellos, psicólogos para detectar y atender de forma precoz los problemas de salud mental más frecuentes.

Los equipos de Primaria ganarán capacidad diagnóstica mediante herramientas como la ecografía clínica, la electrocardiografía digital, la analítica rápida o la retinografía.

Algunas incorporarán inteligencia artificial y sistemas de ayuda a las decisiones clínicas.

La telemedicina permitirá potenciar las interconsultas entre Atención Primaria y Hospitalaria, las videoconferencias clínicas y el seguimiento remoto de los pacientes.

“La tecnología nunca sustituirá la atención presencial cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica”, ha precisado.

Nuevos cribados y salud mental

En prevención, la Junta ampliará durante la campaña 2026-2027 la vacunación frente al virus respiratorio sincitial para adultos con condiciones de muy alto riesgo.

El cribado neonatal alcanzará en enero de 2027 un total de 29 enfermedades endocrino-metabólicas.

También se reforzará la detección precoz de los cánceres de mama, cérvix y colon, y se impulsarán nuevos cribados de próstata y pulmón.

La Consejería elaborará una nueva Estrategia Oncológica, completará las unidades satélite de radioterapia y consolidará la Red Molecular de Oncopatología.

También mejorará la atención a los supervivientes de cáncer de larga duración y facilitará el acceso a la protonterapia.

En salud mental se intensificará la prevención del suicidio y la atención infantojuvenil. El objetivo es que los profesionales de la red lleguen al 80% de la población adulta del medio rural.

Cuidados en el hogar

La integración sanitaria y social se extenderá a la dependencia y los cuidados de larga duración.

La Junta reforzará programas como A gusto en casa, que ha atendido a casi 5.700 usuarios en más de mil municipios, e INTECUM, destinado a personas con enfermedades avanzadas o terminales.

También aumentará la teleasistencia avanzada, que llega a más de 62.000 personas, y se promoverá el reparto de comida a domicilio en el medio rural.

Entre las novedades figura una línea de ayudas de 10 millones de euros anuales para sustituir bañeras por platos de ducha.

Las personas con mayor grado de dependencia podrán acceder, además, a sistemas personalizados de tele rehabilitación.

Vázquez ha defendido que unir Sanidad y Bienestar Social permitirá agilizar trámites, compartir información y garantizar la continuidad de los cuidados.

“Las diferencias políticas no deben impedirnos avanzar en los grandes objetivos compartidos”, ha concluido el consejero.