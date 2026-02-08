Castilla y León inicia un estudio para mejorar la continuidad asistencial de los pacientes que acuden a urgencias

Castilla y León contará a lo largo de este año con un nuevo programa de registro para analizar qué ocurre con los pacientes después de ser atendidos en los servicios de urgencias y cómo se gestiona su seguimiento posterior desde los centros de salud. El objetivo es conocer la situación para mejorar la continuidad asistencial y reducir la fragmentación de la atención entre niveles asistenciales.

El estudio, que se desarrollará durante todo el año 2026, se llevará a cabo a través de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León y se centrará en las consultas de medicina de familia y pediatría. A lo largo de 53 semanas, los profesionales participantes registrarán de forma sistemática los casos de pacientes que acuden a su consulta tras haber sido atendidos en urgencias, según el protocolo de actuación conocido por Ical.

Los resultados permitirán disponer, por primera vez en Castilla y León, de una radiografía detallada de la transición entre los servicios de urgencias y la Atención Primaria, un momento crítico del sistema sanitario en el que se decide si el problema de salud queda correctamente resuelto o si deriva en nuevas consultas, complicaciones o reingresos evitables.

Uno de los principales objetivos del programa es conocer la frecuencia real con la que los pacientes realizan seguimiento en Atención Primaria tras una atención urgente, ya sea en urgencias hospitalarias, en Puntos de Atención Continuada (PAC) o tras la intervención de los servicios de emergencias extrahospitalarias. El registro permitirá diferenciar el origen de la urgencia y analizar el peso de cada uno de estos dispositivos en la actividad asistencial posterior.

El estudio también recogerá los motivos de consulta en urgencias y el diagnóstico con el que los pacientes son dados de alta, así como si durante la atención urgente se realizaron pruebas diagnósticas, interconsultas con otros especialistas o ingresos hospitalarios, incluidos los ingresos en unidades de corta estancia.

Motivos de las urgencias

Otro de los objetivos pasa por analizar los factores asociados a la utilización de las urgencias, como la edad, la presencia de enfermedades crónicas, el nivel educativo o la situación laboral, además de aspectos organizativos como la accesibilidad a la Atención Primaria. En este sentido, los profesionales valorarán si la visita a urgencias estuvo motivada por demoras en la cita en el centro de salud o en la realización de pruebas diagnósticas.

Asimismo, el programa permitirá conocer los motivos de la consulta posterior en Atención Primaria, que en muchos casos están relacionados con el control y seguimiento del proceso, la revisión tras el alta de urgencias, la gestión administrativa o la prescripción de tratamientos indicados previamente.

La iniciativa pone el foco en los pacientes más vulnerables, especialmente personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, en los que la falta de seguimiento tras una atención urgente incrementa el riesgo de complicaciones y nuevas visitas a urgencias.

Los médicos de familia y pediatras de la Red Centinela enviarán semanalmente la información recogida, que será analizada de forma agregada para evaluar la continuidad asistencial y detectar áreas de mejora. Los datos permitirán identificar fallos de coordinación, posibles usos evitables de las urgencias y oportunidades para reforzar el papel de la Atención Primaria.

Qué es la Red

La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León es un sistema específico de información, orientado a la vigilancia en salud pública y la investigación epidemiológica, que requiere para su funcionamiento la colaboración voluntaria y activa de profesionales sanitarios del Sistema de Salud de Castilla y León.

La RCSCyL tiene su origen en la Red de Médicos Centinelas que, en 1989 y en el marco de un proyecto de investigación, comenzó a trabajar con la colaboración de 127 médicos generales. En 1991 se añadió una muestra de pediatras de Atención Primaria con el fin de recoger información más precisa de la población infantil.

Tras la publicación en octubre de 2006 de la Orden que regula su organización y funcionamiento, se abrió la participación al personal de Enfermería, pasando a denominarse de la forma actual, Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. Está formada por alrededor de 330 profesionales sanitarios, entre los que se encuentran 139 médicos de Familia, 22 pediatras, 128 enfermeros, 37 epidemiólogos, técnicos de apoyo y personal administrativo.