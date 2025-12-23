Las infecciones respiratorias siguen al alza, pero con un “ligero” descenso de las urgencias y hospitalizaciones

Al alza. Así continúa la tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas en Castilla y León, aunque en niveles de intensidad bajos, con 832,4 por cada 100.000 habitantes.

Está por encima, eso sí, de los 781 casos que se registraban la semana pasada. La tasa de la gripe se ubica en los 145,2 casos, como se puede ver en el informe semanal de la Red Centinela Sanitaria.

Entre el 15 y el 21 de septiembre se produjo un aumento en las muestras hospitalarias de detecciones de virus sincitial respiratorio y bajó el de la gripe. Con estos datos, tanto las urgencias como las hospitalizaciones en Castilla y León por estos virus respiratorios sufren un “ligero” descenso, que es “poco significativo” de momento.

De hecho, una de cada dos muestras de virus sincitial respiratorio, que provoca bronquiolitis, se detectó en niños menores de tres años y una de cada tres en mayores de 65 años, según los datos del informe ‘VIGIRA’ recogidos por Ical.

Por su parte, las gripes fueron principalmente AH 3 (70 por ciento) en mayores de 65 años (60 por ciento). En las muestras centinelas las gripes siguen siendo mayoritariamente AH 3 (78 por ciento), aunque los mayores de 65 años solo representan el uno por ciento de las detecciones.

Finalmente, la positividad en las muestras centinelas se situó en el 41,2 por ciento para las del virus de la gripe; en el 14,1 por ciento en los VRS, y en el 0,5 por ciento en el COVID.