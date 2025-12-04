El Hospital Río Hortega tendrá un nuevo secuenciador de ADN de última generación para detectar genes malignos

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid va a contar con un nuevo secuenciador de última generación como se ha informado, tras el Consejo de Gobierno de este jueves, 4 de diciembre.

Se ha tramitado, por un importe de 227.480 euros, el suministro, instalación y puesta en marcha de un secuenciador de nueva generación para el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Una actuación financiada en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation-EU, dentro del Plan para la Implantación de la Cartera de Genómica en el Sistema Nacional de Salud.

Con este suministro se pretende dotar al Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Río Hortega de un equipo de alta generación que permita realizar diagnósticos genéticos con alta precisión en un tiempo reducido.

Las ventajas de los secuenciadores de análisis clínicos incluyen la precisión para identificar enfermedades genéticas, la identificación de variantes en el genoma, la detección de patógenos de forma rápida.

También la personalización de tratamientos, contribuyendo a la disminución del trabajo manual y mejorando la eficiencia operativa del servicio.