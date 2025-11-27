Recomiendan las mascarillas en CyL a profesionales y ciudadanos vulnerables por riesgo de infección

La Dirección General de Salud Pública, en función de la situación epidemiológica, propone recomendaciones técnicas para el control de las infecciones respiratorias agudas (IRA), que son relevantes a lo largo de todo el año, pero que deben ser tenidas en cuenta especialmente durante la circulación estacional de virus respiratorios.

En el caso de los ciudadanos se recomienda realizar varias actuaciones como seguir las recomendaciones de vacunación para todos los grupos de población diana.

También el uso de la mascarilla quirúrgica ante la presencia de síntomas respiratorios, especialmente en espacios cerrados y/o concurridos, transporte público y en centros sanitarios y sociosanitarios.

Para personas con factores de riesgo: evitar aglomeraciones en espacios cerrados, utilización de espacios al aire libre, disminuir las interacciones sociales y uso de mascarilla quirúrgica para minimizar el riesgo de infección.

Extremar las precauciones en personas mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas o en situación de inmunosupresión.

La importancia de la etiqueta respiratoria: cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar (preferiblemente con pañuelo desechable) y lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.

La ventilación correcta de los espacios cerrados: ventilar los espacios cerrados regularmente y evitar aglomeraciones en lugares poco ventilados, especialmente, cuando la persona presente síntomas.

Centros residenciales y profesionales

Para centros residenciales, se recomienda reforzar las normas y procedimientos internos de prevención y control de infecciones respiratorias en los ámbitos vulnerables, especialmente en los espacios de reuniones comunes y espacios cerrados.

En el caso de los profesionales, la Gerencia Regional de Salud recomienda el uso de mascarilla a los profesionales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria que atiendan a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias: UCIs (de adultos, pediátricas y neonatos) hospitales de día onco-hematológicos, unidades de trasplante.

También en servicios de Urgencias (de atención primaria y hospitalaria) en sus circuitos o lugares de atención a pacientes inmunodeprimidos o personas con infecciones respiratorias y, en definitiva, donde se atienda a pacientes vulnerables, siguiendo las recomendaciones que establezcan en cada centro la Dirección, el Servicio de Medicina Preventiva y el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales.

Además de las recomendaciones a la población general y a los profesionales, la Dirección General de Salud Pública lleva a cabo una serie de actuaciones para minimizar el impacto de la onda epidémica de IRA, que se resumen en varios apartados.

Mantenimiento de los sistemas de vigilancia centinela de IRA y la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias graves que requieren hospitalización (IRAG).

Seguimiento de la evolución de la situación epidemiológica y virológica a nivel comunitario, nacional e internacional.

Elaboración, revisión y difusión de las recomendaciones de vacunación frente a patógenos respiratorios para profesionales sanitarios.

Seguimiento y evaluación de las coberturas vacunales e identificación de grupos de especial vulnerabilidad no vacunados.

Evaluación precoz de la correspondencia entre cepas vacunales y circulantes.

Elaboración, revisión y difusión a la población general de las medidas recomendadas para la prevención de las IRA (carteles e infografías en lugares públicos con las medidas recomendadas en cada momento)

Desde la Dirección General de Salud Pública se insiste en que la mejor medida preventiva es la vacunación. En este sentido, se recuerda a toda la población que a partir del viernes 28 de noviembre, se habilita la “vacunación sin cita” los fines de semana, en 183 Puntos de Atención Continuada (PAC) rurales y urbanos de Sacyl.

El horario de vacunación será los viernes de 15:00 a 21:00 horas y los sábados y domingos de 9:00 a 21:00 horas. El día 8 de diciembre, festivo, también se podrá acceder a la vacunación en el mismo horario, de 9-21 h. Se podrán vacunar todas las personas que deseen vacunarse frente a gripe y/o COVID 19, especialmente recomendada en las personas que pertenecen a los grupos diana.