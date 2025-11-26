El registro de objetores de conciencia al aborto de Castilla y León llega al Consejo de la Salud

Imagen de la reunión del Consejo Castellano y Leonés de Salud de este miércoles

El registro de objetores de conciencia de los profesionales sanitarios al aborto de Castilla y León ya está en manos del Consejo de la Salud. Se trata del paso previo a su presentación ante el Consejo Consultivo para ya después ser aprobado definitivamente en el Consejo de Gobierno de la Junta, lo que daría luz verde a su publicación en el BOCyL y aplicación.

La Consejería de Sanidad ha dado a conocer este miércoles al Consejo Castellano y Leonés de la Salud que se está tramitando el proyecto de decreto para crear el registro de profesionales sanitarios que no quieren participar en la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad.

Con la norma, la Junta cumple la previsión que marca la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que modifica la 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Según han apuntado en un comunicado, dicha Ley Orgánica reconoce el derecho de los profesionales sanitarios que intervienen "directamente en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo al ejercicio de la objeción de conciencia".

Esto implica que en este registro podrán presentar su objeción de conciencia el personal médico especialista en ginecología y obstetricia y anestesiología y reanimación, además del personal titulado en enfermería y matronas.

"Se entiende que el rechazo o la negativa a realizar esta intervención por razones de conciencia es una decisión individual de las personas profesionales sanitarias, que debe manifestarse con antelación y por escrito", finalizan en el escrito desde la Junta de Castilla y León.