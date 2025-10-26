CC.OO. denuncia falta de tutores para residentes de Enfermería en Atención Primaria: "Pone en peligro la calidad asistencial"

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. Castilla y León (FSS-CC.OO. CyL) ha denunciado la “grave situación” que “afecta a la formación de las y los residentes de especialidades” de Enfermería Pediátrica en Atención Primaria.

Añaden, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el último concurso de traslados de Sacyl, celebrado el pasado 9 de octubre “pone en peligro la continuidad de la docencia al incluir puestos actualmente ocupados por enfermeras tutoras".

CC.OO. advierte que, si “estas profesionales pierden sus puestos, los centros podrían dejar de estar acreditados como unidades docentes, lo que supondría un grave perjuicio para los y las residentes, cuya formación quedaría en suspenso”.

El sindicato denuncia, además, “el malestar y la incertidumbre entre el personal tutor y residente, quienes a día de hoy no han recibido información clara sobre cómo continuarán su formación ni dónde”.

Ante esta situación, la organización sindical ha exigido a la Gerencia de Sacyl que “informe de manera urgente a las organizaciones sindicales y a las personas afectadas”, y que “articule soluciones que garanticen la continuidad de la formación sin causar perjuicio ni a los y las profesionales que se trasladan ni a quienes se ven cesados, ni a la ciudadanía que necesita una atención de calidad”.

Según denuncia CC.OO., esta problemática se enmarca en “un prolongado abandono institucional de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en Castilla y León”.

“Aunque la comunidad forma un alto número de especialistas, la mayor parte de las plazas siguen cubriéndose de forma interina y no se ha convocado nunca una oposición específica para esta categoría”, añaden.

El sindicato señala que, en contraste, otras comunidades como Galicia o Aragón ya han avanzado en procesos de estabilización y en la creación de plazas estructurales para esta especialidad.

Según datos aportados por CC.OO., “solo el 0,69% de las enfermeras en la comunidad trabaja bajo la categoría de EFyC y en Atención Primaria apenas un 2,87% son especialistas”. Esto evidencia, según el sindicato, “la precariedad de una especialidad que consideran clave para el sistema público de salud”.

CC.OO. también considera “insuficiente” el reciente anuncio de la Junta de crear una única plaza de enfermera especialista por centro de salud para gestionar la cronicidad y promover la educación sanitaria.

El sindicato critica que esta medida “tiene un carácter meramente simbólico, sin impacto real en la mejora asistencial ni en el desarrollo efectivo de la especialidad, y advierte que no responde a las necesidades estructurales del sistema ni al potencial de estas profesionales”.

Por todo ello, CC.OO. exige “la creación de plazas puras específicas para EFyC, la convocatoria de oposiciones, el reconocimiento de la especialidad como mérito prioritario en las bolsas de empleo y la asignación de un cupo propio de pacientes a las y los especialistas”.

Además, el sindicato asegura que “se suma al malestar de las organizaciones científicas y respalda las movilizaciones que convoquen las profesionales para defender la formación de calidad, el papel de las tutoras y el reconocimiento de una especialidad imprescindible para la Atención Primaria del futuro”.