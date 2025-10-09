El doctor vallisoletano Manuel García, miembro de mérito de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

El doctor vallisoletano Manuel García, nombrado miembro de mérito de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología

El doctor Manuel García Alonso, traumatólogo en el Hospital Sagrado Corazón de Valladolid, ha sido nombrado miembro de mérito de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Secot).

Un hito significativo en su extensa carrera, en reconocimiento a su contribución a esta rama de la medicina. La entrega de esta distinción tuvo lugar en el marco del 62 Congreso de Secot, celebrado en Madrid los días 1, 2 y 3 de octubre.

"Uno siempre considera que no es completamente merecedor de reconocimientos como este, pero siempre he tenido ilusión de que se reconozca mi trabajo durante 40 años como especialista en traumatología", asegura García Alonso.

Durante su intervención, el doctor recordó que en segundo de Medicina pudo ver una prótesis de cadera y que le pareció "mágico". Asimismo, asegura que fue en ese momento cuando tuvo claro que dedicaría su vida a la artroplastia de cadera y a la cirugía vertebral.

Mientras recordaba su andadura profesional, ha mencionado al prestigioso traumatólogo José Palacios Carvajal, con quien se formó: "De él aprendí prácticamente todo lo que sé".

Asimismo, el doctor ha formado a numerosos profesionales, tanto en la Universidad de Valladolid -como profesor asociado de la Facultad de Medicina desde 1996- como en el Hospital Río Hortega.

La docencia es la parte de la que se siente "más orgulloso": "Enseñar aquello que tú has amado durante toda una vida es lo más satisfactorio. El trabajo de cada día en el hospital es importante, pero lo que da continuidad a la especialidad es saber que alguien más va a seguir y va a aprender de tus logros y conocimientos".

García Alonso, que durante 22 años fue jefe de Servicio de Traumatología en el Río Hortega de Valladolid, es especialista en cirugía protésica avanzada, columna y traumatología del deporte.

Licenciado en Medicina y Doctor en Medicina Cum Laude (con la tesis Capacidad osteogénica de la cerámica de hidroxiapatita mezclada con adhesivo de fibrina) por la Universidad de Cantabria, se formó en Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es, además, diplomado en Gestión Clínica por la Escuela Nacional de Salud.

Con más de 320 contribuciones científicas, entre publicaciones y ponencias nacionales e internacionales, ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre prótesis ortopédicas, tanto en España como en otros países.