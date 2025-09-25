"El paracetamol es útil para las embarazadas. Trump desprecia a la ciencia": José Ramón Alonso, neurocientífico de la USAL

El neurocientífico y catedrático de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han provocado un gran revuelo en toda la sociedad. Fue en una rueda de prensa -acompañado por su secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.- donde se aventuró a relacionar el consumo de paracetamol en embarazadas con el autismo en los niños.

Durante su intervención, Trump pidió hasta diez veces que no consumieran Tylenol, refiriéndose a la marca de este fármaco en el país. "Puede asociarse con un riesgo muy elevado de autismo. Las mujeres deben limitar su uso", expresaba en la comparecencia pública.

Asimismo, en la intervención, el presidente continúo elevando la tensión con sus palabras: "Hay un rumor, y no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para comprarlo. Y prácticamente no tienen autismo".

Unas declaraciones que han provocado una ola de críticas hacia el presidente de Estados Unidos por estas afirmaciones que carecen de base científica. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud no tardaban en salir a desmentirlo.

"No hay ningún vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo", defendía la EMA en un comunicado. Al igual que lo hacen los expertos que alertan de lo peligroso que puede ser transmitir este mensaje por la gran alarma social que ha generado.

El neurocientífico, catedrático de la Universidad de Salamanca y experto en autismo, José Ramón Alonso, afirma que la comunidad científica está sorprendida: "Dijeron que se comprometían a encontrar la causa del autismo después de que terminara septiembre y no encaja con el trabajo que se viene haciendo durante décadas".

El catedrático de la USAL recuerda que el trastorno del espectro autista es "multifactorial" y hay "muchos aspectos implicados, es complejo". Por tanto, no es posible que aparezca "una solución sencilla".

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una afección del neurodesarrollo que afecta la manera en que una persona se comunica, interactúa y percibe el mundo.

Se caracteriza por diferencias en el cerebro y el sistema nervioso, que resultan en patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos, y dificultades en la comunicación.

El término 'espectro' destaca la amplia variedad en la severidad y la presentación de los síntomas, que pueden ser leves o graves. En cuanto a su relación con el paracetamol, los expertos llevan más de 10 años estudiando sobre ello.

"No es una cosa nueva. Hay estudios que analizan más de dos millones y medio de casos y no se encuentra una relación clara entre consumo de paracetamol y autismo", expresa de forma tajante.

De hecho, el experto matiza que en las guías clínicas sigue considerándose un "medicamento útil" para las mujeres embarazadas. Y matiza que si este supusiera algún riesgo o preocupación estaría "retirado o habría una serie de precauciones".

Por tanto, critica que esta afirmación de Trump, que no cuenta con base científica, "desprecia el papel de la ciencia" que es, precisamente, la herramienta para saber si algo es o no cierto.

"El uso de un medicamento no puede basarse en opiniones, se tiene que basar en datos. La aprobación de un medicamento es un tema muy complejo y requiere una serie de evidencias a favor", matiza.

El catedrático de la Universidad de Salamanca manda un mensaje de "tranquilidad" a la sociedad y pide "valorar la actividad de la ciencia" que es la "mejor herramienta para saber si algo es cierto o no". Y finaliza con un mensaje claro: "No se basa en opiniones, se basa en datos y evidencias".

La Federación Autismo contra Trump

La Federación Autismo Castilla y León y la Confederación Autismo España han mostrado su "absoluto rechazo y preocupación" ante las declaraciones de Donald Trump.

A través de un comunicado, ambas organizaciones han alertado a las instituciones nacionales e internacionales del "riesgo que puede suponer dar un altavoz a discursos populistas" que "vulneran los derechos y la dignidad" de las personas con autismo.

Asimismo, desde Federación Autismo desmienten "rotundamente" la relación entre paracetamol y autismo y citan a uno de los estudios más relevantes sobre este asunto que concluye con que el consumo de dicho medicamento no se asocia a un mayor riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual en los niños.

Donald Trump hizo referencia en su intervención pública al aumento "meteórico" del autismo convirtiéndose en uno de los acontecimientos "más alarmantes en la historia de la salud pública".

En este sentido, Autismo España aclara que este aumento en las tasas de diagnóstico se debe a factores como la revisión y ampliación de los criterios diagnósticos, la mayor conciencia social y profesional y el mejor acceso a servicios clínicos y educativos en muchos países.

"El autismo no es una enfermedad que prevenir ni una patología que eliminar. Es una condición del neurodesarrollo con una base biológica compleja que configura diversas formas de percibir, procesar e interpretar la información", aseguran.

Por tanto, las organizaciones inciden en que el abordaje del autismo debe centrarse en "facilitar apoyos individualizados, en eliminar barreras y estigmas sociales, y en garantizar los derechos fundamentales, pero no en intentos de buscar una causa única o cura".