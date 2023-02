CSIF denuncia el "caos sanitario" de Castilla y León: "Hay que aumentar el presupuesto y contratar más profesionales"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado a los profesionales de la sanidad de Castilla y León a una concentración ante los hospitales y centros de salud para denunciar el “caos sanitario” que están viviendo. El responsable provincial de Valladolid, Javier Hernando, ha asegurado que no están “conformes” con la política que está llevando a cabo la Consejería de Sanidad.

Por ello, ha explicado que dicha concentración es una “puesta en escena” de lo que los profesionales les están contando. “Hay un gran descontento, cansancio y hastío por la situación laboral y el deterioro progresivo de sus condiciones laborales”, afirmaba Hernando. Esta es la razón que los ha llevado a concentrarse en las puertas del Hospital Clínico de Valladolid en este jueves 2 de febrero. En definitiva, una “puesta en escena de su sentir y del cansancio que hay por la falta de respuesta de la Administración” que refleja el “descontento, desmotivación y desánimo”.

Desde CSIF han puntualizado que Valladolid no es de las provincias que peor se encuentra en Castilla y León; la ocupación “suele estar en términos razonables”. Sin embargo, en el resto de la Comunidad, la situación es “caótica” en determinadas zonas. Sobre todo, en la atención primaria y en las urgencias de “los hospitales de León y Salamanca”, mayormente.

Una concentración que sirve como “llamada de atención” a las autoridades sanitarias, una “muestra de disconformidad por cómo se están haciendo las cosas". El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, según han matizado, aún no ha recibido a los miembros de CSIF. En referencia a denominar ‘mal endémico’ a la situación, creen que “puede llegar a serlo”. Para garantizar una mejora se debe hacer “acciones contundentes, aumentar el presupuesto, contar con más personal” porque sino habrá un momento en el que la sociedad “lo note de forma peligrosa”.

Han pedido, mediante la lectura de un manifiesto, el retorno a la jornada laboral de 35 horas semanales. Además de que las plazas MIR de facultativos “no se cubren” puesto que la Junta es “incapaz de retenerlos”. Por otro lado, han reclamado la adecuación de la plantilla. El escenario, en este sentido, “no puede ser más preocupante”. Afirman que Castilla y León necesita mínimo 2.000 profesionales de medicina y 4.5000 de enfermería, además de profesionales técnicos de unidades de apoyo.

El presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, también ha manifestado la “fractura del diálogo” entre la Consejería y los sindicatos. Y ha puesto en conocimiento que no les reciben. “Hay que reorganizar la atención primaria y traer a más personas”, afirmaba Vega.

El pasado miércoles, 1 de febrero, desde el Colegio de Médicos de Castilla y León daban a entender que una de las soluciones para descongestionar la Atención Primaria está en cerrar los consultorios puesto que hay muchos con pocas cartillas. Un argumento que no comparten desde el sindicato: “Hay que reorganizar la Atención Primaria, pero no significa que haya que concentrar a todos los efectivos en un centro de salud grande. Hay ciudadanos a los que hay que atender en su propio domicilio, no se debe concentrar a todos los efectivos en un centro de salud grande en la ciudad”.

Hasta que consigan llegar a un acuerdo, continuarán con reivindicaciones porque “son interesantes”, no solo para los profesionales por sus derechos laborales sino también para los ciudadanos ya que “su salud está en juego”.

Todo ello hasta ser capaces de conseguir la vuelta a las 35 horas, mejoras retributivas para los trabajadores de la sanidad “sin discriminación por su categoría profesional”, actualización del precio de kilometraje según el IPC, negociación real en el ámbito necesario, “no en los despachos, y una “protección” de los profesionales.

