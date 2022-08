Da Vinci revoluciona los quirófanos: "En el futuro toda la cirugía va a estar asistida por robots"

La tecnología avanza a pasos agigantados en nuestra sociedad y la medicina no es ajena a unos cambios que mejoran la calidad de vida de las personas. El doctor José Heriberto Amón Sesmero, experto en cirugía robótica, avanza el crecimiento imparable de la tecnología: “En el futuro toda la cirugía va a estar asistida por robots”.

El robot Da Vinci se lanzó al mercado en el año 1999. Tras su aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos un año después, se ha asentado como una herramienta práctica y que cada vez es más utilizada por los profesionales. El propio aparato consta de un sistema de visualización de alta calidad y una cabina compuesta por cuatro brazos robóticos con los que se opera a los pacientes.

José Heriberto Amón Sesmero, además de director del Instituto Urológico Recoletas en Valladolid, es el coordinador de cirugía robótica. El especialista en esta valora los avances estos últimos años. “Estamos en un punto de inflexión. Posteriormente va a haber un cambio radical en la forma de entender la cirugía, sobre todo, la de mínima invasión, que es la que hemos estado realizando en las tres últimas décadas. Todos los procedimientos laparoscópicos se pueden reproducir con mucha más seguridad y precisión”.

En 2005, la Fundación Puigvert realizó la primera operación con este método. Anteriormente, el dominio se centraba en la cirugía laparoscópica. “El robot Da Vinci quizás sea la tecnología quirúrgica más sofisticada que existe. Es un robot esclavo que depende de la experiencia del cirujano. Aumenta siempre la precisión y la destreza que tiene el cirujano a la hora de operar y por supuesto la seguridad en cuanto a la esterilidad es máxima. Se hace en un ambiente de esterilidad absoluta, tanto o más que una cirugía convencional o laparoscópica”, ha afirmado el doctor Amón.

Todo ello bajo un marco de avance que mejora el postoperatorio de los pacientes que deciden someterse a una cirugía bajo este sistema. “Es de mínima invasión, pero aún más que la laparoscópica. Tiene una gran ventaja en cuanto a la precisión con la que podemos operar ya que la pérdida sanguínea es menor, la preservación de estructuras anatómicas es mayor y, por tanto, las posibilidades de complicaciones son menores disminuyendo notablemente la tasa de complicaciones. Hay menos pérdida de sangre, hay menos necesidad de transfundir y riesgo de complicaciones y eso se traduce en postoperatorios más cortos. La estancia hospitalaria disminuye y la recuperación a la vida normal es más rápida para el paciente”.

Como cualquier cambio, ha suscitado polémica entre partidarios de este sistema y detractores. Según datos facilitados por su proveedor, ABEX, en España se han realizado desde el año 2005 unas 65.000 operaciones de las cuales 350 han sido en León. “La cirugía robótica ha venido para quedarse. Al principio había críticas y detractores, hoy en día la evidencia científica tiene tanto peso que es incuestionable que la cirugía robótica es superior a la cirugía laparoscópica y convencional. En estos momentos disponemos de más de 10.000 estudios en el mundo, muchos de ellos comparativos, que demuestran las ventajas del robot. Por tanto, lo que hace unos años podía ser motivo de discusión, hoy día es una realidad incuestionable”. Así, hoy el robot Da Vinci es una realidad en nuestras vidas: “En el futuro toda la cirugía va a estar asistida por robots. Podemos decir que vamos a tener una tecnología que va a más. En estos momentos en España hay más de 100 plataformas robóticas trabajando”.

A pesar de las dudas suscitadas, el trato entre el doctor y paciente no cambia: “Cuando un paciente decide hacerse una cirugía robótica es porque ha pasado por un diagnóstico, ha cambiado impresiones con su médico y de mutuo acuerdo han acordado hacerse ese tipo de cirugía. La relación con el paciente no se pierde. Desde el punto de vista tecnológico puede ser más avanzado que otro tipo de cirugía, pero la relación es la misma. Detrás del robot lo que hay es un médico que habla con su paciente y está pendiente del postoperatorio, la evolución quirúrgica, etc. Todo ello al igual que una cirugía tradicional”, ha informado el médico.

Desde su comercialización, ha revolucionado la forma de operar. El Hospital Recoletas cuenta con uno en Valladolid y otro en León. Próximamente ampliarán a un tercero en su sede de Burgos. Y es que, el importe supone un desembolso de más de dos millones de euros. “ En estos momentos disponemos de 5-6 plataformas en el mercado. Esta avalancha de diferentes robots vienen a acentuar que la cirugía robótica está en expansión y va a ir cada vez a más”, ha subrayado el cirujano.

