Satse propone crear la Enfermería Geriátrica y agilizar la contratación de personal

El sindicato Satse ha propuesto a la Consejería de Familia de la Comunidad varias medidas con las que poder garantizar la asistencia en las residencias geriátricas, regular los derechos del sector, regular y agilizar la contratación de enfermeros.

Según informan en un comunicado, Satse ha denunciado la falta de profesionales en las bolsas de empleo, lo que impide que exista una cobertura adecuada ante las necesidades que tengan los residentes, especialmente cuando estas son de urgencia. Por ello, considera que es "necesario abordar prioritariamente" las medidas propuestas por el sindicato.

Dentro de estas medidas se aboga por la regulación de las bolsas de empleo, dando prioridad a incrementar la rapidez en la contratación de personal. También, y desde hace años, el sindicato denuncia la unificación de los servicios, independientemente de que se trate del ámbito sanitario o sociosanitario. En este comunicado, Satse afirma que "numerosas enfermeras y enfermeros no optan a trabajar o renuncian a contratos en la Gerencia de Servicios Sociales porque les supone una penalización para el acceso a la bolsa o procesos selectivos de Sacyl".

Con estas declaraciones, el sindicato pretende demandar que ambos ámbitos (Servicios Sociales y Sacyl) tengan equivalencia de forma recíproca y mejoren la interrelación del acceso a la bolsa. De esta manera, trabajar en una de las dos instituciones no supondrá un perjuicio en la contratación de cualquiera de ellas, ya que horas y servicios podrán tenerse en cuenta de forma igualitaria.

También denuncian la diferenciación que se hace respecto a las condiciones laborales, puesto que "no se les realiza una ponderación de jornada en base a las noches trabajadas", otra de las quejas que manifiestan es que las retribuciones no suponen un atractivo porque no se toma en consideración estas condiciones. Además, destacan que no se respetan de forma adecuada los descansos, vacaciones y las compensaciones, así como la imposición de cambios de turno con menos de un día de antelación.

Por último, consideran necesaria la integración de prácticas por parte de estudiantes de enfermería en centros sociosanitarios, de manera que puedan familiarizarse con esta salida laboral. En la actualidad cabe destacar que esto no es obligatorio en los planes de estudio.

Este sindicato finaliza su comunicado afirmando que "si de verdad existe una voluntad en la Junta de Castilla y León de solucionar el déficit" deber considerar estas medidas e introducir los pertinentes cambios para el beneficio último de al antención y los profesionales.

