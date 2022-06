Ortiz de Lejarazu, “hasta el moño” de la ministra de Sanidad y “los palmeros”

Las vacunas contra el covid siguen creando polémica. Ayer, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció por la mañana en un medio de comunicación que habría un cuarto pinchazo para toda la población y Sanidad explicó por la tarde que por el momento solo será para los más mayores y a usuarios de residencias. Una desinformación que no siente nada bien a los expertos. Por ejemplo, a Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de microbiología de la Universidad de Valladolid y ex director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid.

Así, el microbiólogo ha cargado en sus redes sociales contra la ministra. “!!Hasta el moño estoy de oír a la ministra y a los palmeros hablar de la 4ªdosis!!!en vez de dosis de refuerzo”, ha explicado. Para argumentar que “es normal que algunos que no se han puesto ninguna dosis de refuerzo (booster, la 3ª) se pregunten: ¿Y si no me puse la 3ª? ¿ahora me tengo que poner la 3ª y la 4ª?”.

