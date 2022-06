Sacyl cubre solo el 25% de los contratos ofertados para fidelizar a los MIR

Retener el talento de los MIR formados en Castilla y León es el objetivo principal del Programa de Fidelización puesto en marcha por la Gerencia Regional de Salud, que ofrece 304 contrataciones (176 de especialidades hospitalarias y 128 de Medicina Familiar y Comunitaria) de hasta 3 años, en los que el 25% de la jornada se destina a formación e investigación.

Sin embargo, tan solo el 25% de las contrataciones ofertadas ha sido cubierto, es decir, únicamente 74 de las 304 plazas que ha puesto a disposición la Consejería de Sanidad. En concreto, se trata de 57 plazas para facultativos que han realizado especialidades hospitalarias, 16 para Medicina de Familia y Comunitaria y una para Pediatría de Atención Primaria, como se ha dado a conocer este jueves tras el acto de adjudicación de contrataciones del programa de fidelización.

Un programa que “sobre el papel está muy bien”, pero que, según lamentan los MIR, "en vez de un premio a tu esfuerzo por tus méritos y actividad científica durante la especialidad, se utiliza para cubrir áreas de dificil cobertura". Y ese es el motivo según los médicos residentes de que hayan quedado vacantes y rechazadas el 75% de las plazas ofertadas.

Caso sangrante es el de Medicina Familiar, con tan solo 16 contratos formalizados de los 128 ofertados, lo que supone una cobertura del 12%. Así, cabe reseñar que se han rechazado 112 contrataciones, con ninguna plaza en provincias como Ávila, con destinos en Burgohondo, Candeleda, Arenas de San Pedro, Mombeltrán, Madrigal Sotillo de la Adrada; Palencia, con ofertas en Aguilar de Campoo, Carrión de los Condes, Guardo, Saldaña o Cervera, en Salamanca se ofertaron plazas en Aldeadávila de la Ribera, Miranda del Castañar y Vitigudino; en Segovia, Carbonero, Nava, Riaza o Cantalejo y en Zamora: con plazas en Toro, Benavente, Toro, Aliste, Villalpando, Sayago o Puebla de Sanabria.

Por contra, si observamos las 16 contrataciones definitivas de Medicina Familiar, las plazas se distribuyen del siguiente modo: Gerencia de Atención Primaria Oeste, 2; Gerencia de Atención Primaria Este, 5; Gerencia de Atención Primaria de León, 5; de Soria, 3; de Burgos, 1. En el caso de Pediatría en Atención Primaria, únicamente se ha adjudicado una plaza en la Gerencia de León. En lo relativo a las especialidades hospitalarias: 1 en Aranda de Duero, 1 en Ávila, 12 en Burgos, 3 en El Bierzo, 4 en León, 2 en Medina del Campo, 1 en Miranda de Ebro, 4 en Palencia, 5 en Salamanca, 4 en Segovia, 2 en Soria, 6 en Valladolid Este, 7 en Valladolid Oeste, y 5 en Zamora.

Y es que los residentes ponen como ejemplo que a los médicos de primaria se les ofrezca contratos de área. Es decir, no son médicos con su centro de salud y su cupo de pacientes, sino que "cubren áreas extensas, pululando de pueblo en pueblo y cubriendo bajas y faltas de asistencia de otros médicos. Con el déficit que hay, no es un buen contrato”, aseguran a este medio. Para el colectivo, “es muy indignante” que “se venda como un premio, además de ser un agravio a otros compañeros que están con contratos de seis meses”. Todo ello, sumado a las plazas sin cubrir de los MIR provocará, tal y como aseguran, que no haya recambio de médicos.

