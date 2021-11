La cifra que demuestra la eficacia: sólo un 0,8% de los vacunados en CyL se ha infectado

S. Calleja / ICAL

Las cifras corroboran la eficacia de las vacunas. Sólo un 0,8 por ciento de los vacunados con la pauta completa frente al COVID-19 se ha infectado en Castilla y León desde que comenzó hace casi un año a inmunizarse a la población. Son 17.601 personas de los casi dos millones habitantes que han completado el ciclo -1,97 millones según el último informe del Ministerio de Sanidad-, lo que demuestra el bajo fallo vacunal y sus beneficios, con una reducción del 90 por ciento de la mortalidad y del 80 por ciento de los ingresos.

Los datos de la Dirección General de Salud Pública de la Consejera de Sanidad a los que ha tenido acceso Ical ponen blanco sobre negro. Desde que comenzó la inyección de sueros, el 27 de diciembre de 2020, tan solo 337 personas de los cerca de dos millones con la pauta completa han tenido que ser hospitalizadas o han muerto por complicaciones derivadas de la infección por COVID, una cifra muy residual de entre los 1,97 millones de vacunados a ciclo completo.

Eficacia vacuna Covid

Aún así, aún hay 164.045 personas que forman parte de la población diana que no ha recibido ninguna dosis, muchos de ellos negacionistas que no quieren admitir los beneficios de una de las medidas de salud pública que más vidas ha salvado a lo largo de la historia, posición que se traduce en muerte y en enfermedad.

Sólo en las últimas ocho semanas epidemiológicas, entre el 20 de septiembre y el 14 noviembre, hubo 1.475 personas no vacunadas que se contagiaron, 893 de 12 años o más, ya que 582 fueron niños para los que aún no está autorizado el suero en España. De estos 893, el once por ciento, 103, acabaron en el hospital; otros 19 ingresaron en la uci y ocho murieron. De los que acabaron en las unidades de críticos, uno era menor de 29 años y siete tenía entre 30 y 59. Además, hubo diez de entre 12 y 29 años que ingresaron en el hospital; 44 tenía entre 30 y 59, y otros 40, entre 60 y 79. De este último grupo, diez llegaron a la Uci.

Mientras, en esas dos semanas, entre los vacunados con las dos dosis sólo se habían contagiado 3.274 personas del 1,96 millones de vacunados en ese momento, con 269 hospitalizados, 23 ingresos en uci y 41 muertes. Cifras muy residuales para el volumen de personas inmunizadas hasta la fecha, y en la mayor parte los cuadros se dieron en personas con más de 80 años que ya están recibiendo las terceras dosis, con 142 hospitalizados, 32 fallecidos y dos ingresos en uci. Entre los 60 y 79, grupo que está en proceso de inoculación también de la tercera dosis, ingresaron sólo 95, 18 entraron en la uci y nueve murieron.

A los tres meses

Los datos arrojan que los 17.601 contagiados vacunados con el ciclo completo contrajeron la enfermedad a los 94,9 días de media después de haber recibido la última dosis y una vez transcurrido el tiempo de inducción. Tenían 60,6 años, y con mayor incidencia entre las mujeres, con el 57,4 por ciento de los casos (10.110), por encima del 42,6 por ciento de los hombres (7.491 contagios). El 76,6 por ciento presentó sintomatología (13.489) y 337 no tenían síntomas en el momento del diagnóstico pero sí registraron hospitalización, ingreso en uci o fallecimiento. El ámbito más frecuente de exposición fue el domicilio, con un 42,8 por ciento, y hubo 7.123 casos, un 40,5 por ciento, asociados a brotes.

Mayor incidencia en grandes provincias

Por provincias, la estadística señala que de los 17.601 contagios en personas completamente vacunadas, la mayor parte de los casos se declararon en las provincias con mayor población. Así, Burgos sumó 3.978; Valladolid, 3.764, y León, 2,745. Las demás se encontraron por debajo de la barrera de los 2.000, con Salamanca en el siguiente puesto (1.968), seguida por Palencia (1.473). Después se encontraron Zamora (1.110), Ávila (1.099), Segovia (862) y Soria (602).



La Delta, predominante

Los 5.874 casos en personas vacunadas que se secuenciaron, el 33,4 por ciento, arroja que la gran mayoría, 3.784, los provocaron las variantes consideradas de mayor impacto para la salud pública, la Delta, con el 91,7 por ciento de los contagios, 3.469; Beta, 310, el 8,2 por ciento, y cinco la Gamma, el 0,1 por ciento.

Entre los no vacunados, se secuenciaron 6.758 casos, 1.836 por estas tres variantes. El 71,9 por ciento se correspondió con la variante Delta (1.321 casos); el 26,1 por ciento (480), con la Beta, y el 1,9 por ciento restante (35 casos), con la Gamma.

