Ana Sánchez: "El PP lleva 35 años desmantelando sanidad, la culpa no es solo de Casado e Igea"

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, ha recordado hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que los acuerdos alcanzados en las Cortes de Castilla y León son de "obligado cumplimiento". Así lo ha señalado Sánchez en una rueda de prensa en la que aseguró que el PSOE seguirá haciendo política útil para mejorar la vida de los ciudadanos, frente al "caos" y las "luchas intestinas de poder entre PP y Ciudadanos".

"Nuestra obsesión es ser útiles a los castellanos y leoneses y trabajamos para poner el foco en la sanidad, la despoblación y la reindustrialización", ha remarcado Ana Sánchez.

Gestión del HUBU

En este sentido, Sánchez hizo referencia a propuestas socialistas aprobadas en el pasado pleno en torno a la educación y la reversión a lo público del Hospital Universitario de Burgos. "Los socialistas somos más útiles a los castellanos y leoneses en la oposición que la Junta, liderada por Mañueco, que solo crea problemas. "Se pongan como se pongan Igea y Mañueco, el HUBU cuesta 80 millones de euros al año, más que los de Valladolid, León y Salamanca juntos", remarcó, para añadir que "tienen un mandato de las Cortes y tienen que cumplirlo".

En materia sanitaria, Sánchez ha afeado a Mañueco que esté utilizando la sanidad "como arma arrojadiza" por sus luchas de poder, mientras miles de ciudadanos están reclamándole una sanidad digna por todo el territorio de Castilla y León.

Por no hablar, dijo, de las 330.000 personas en lista de espera, más de 116.000 que hace un año. "La culpa no es solo de Casado e Igea porque el PP lleva 35 años desmantelando la sanidad pública". Es más, recha recordado a Mañueco que él nombró a la consejera de Sanidad y él puede cesarla. A su juicio, el "sainete" que se está dando en esta materia es "una falta de respeto". "Mañueco no es rehén de nadie, la puede cesar", ha concluido.

