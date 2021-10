Igea explota y carga contra los socialistas: “Son unos auténticos ignorantes”

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, no suele morderse la lengua y cada rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno lo demuestra. Hoy, ha ‘repartido’ a toda la cúpula del Partido Socialista de Castilla y León, a los que ha llamado "auténticos ignorantes" y para la ex de Ciudadanos, la procuradora no adscrita María Montero, que esta semana ha tenido varios gestos de acercamiento con las posturas del partido liderado por Tudanca.

Preguntado por este acercamiento entre María Montero y las portavoces socialistas en las Cortes, Ana Sánchez y Patricia Gómez, el vicepresidente fue subiendo la temperatura poco a poco. “No voy a hacer una valoración personal sobre María Montero”, ha arrancado, para asegurar posteriormente que la forma de votar de la ex de Ciudadanos y de las portavoces del grupo socialista han “consolidado” la unión en su partido.

“Me molesta bastante que se dude de unos señores que ya han pasado su prueba y han demostrado lo que han hecho. Una ya lo demostró hace meses, los otros 11 también”, en relación al comportamiento de los procuradores naranjas en las Cortes y la marcha de Montero del partido. “Empieza a ser insultante que de manera reiterada se dude de la honestidad de ellos”, ha insistido. "Somos un gobierno de coalición que ha demostrado cómo hace las cosas, no sé si ella lo sabe", ha cargado y ha afirmado que el grupo socialista tentó a varios de sus compañeros para cambiar de lado.

"Horario infantil"

El vicepresidente se ha mostrado indignado con que los procuradores de Ciudadanos tengan que defender su honorabilidad constantemente después de haber demostrado lo contrario durante lo que se lleva de legislatura", en referencia a la moción de censura fallida del pasado mes de marzo en la que PP y Cs se quedaron sin la mayoría absoluta. Y fue aquí cuando tuvo un mensaje para Ana Sánchez que en la sesión de las Cortes aseguró que no quería "ni con un lazo" a los procuradores de Ciudadanos. “Si la señora Sánchez no nos quiere ni con lazo, no le contesto porque estamos en horario infantil”, ha asegurado.

También ha calificado de “auténticos ignorantes políticos” a los socialistas por criticar la posición de la Junta a las resoluciones de los tribunales para conocer el precio real en una futura negociación destinada a la reversión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) al Sacyl. Al portavoz no le ha gustado que la bancada socialistas celebrara en las Cortes la aprobación de la PNL para la reversión del HUBU y ha recordado que se produjo por la equivocación en su voto de una procuradora del PP.

Mensaje para Barcones

Por último, Igea también ha mandado un recado para Virginia Barcones, la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, tras la marcha de Javier Izquierdo. “Tenemos muchos asuntos pendientes. Por ejemplo lo más urgentes son el pago de las cantidades adeudadas del IVA por parte del Gobierno o la prohibición de la caza del lobo”, ante esto, el portavoz ha asegurado que se conforma con que “mantuviese lo votado en las Cortes de Castilla y León, con ello sería suficiente”, ha rematado.

