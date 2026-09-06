La Junta insiste y pide al Gobierno que concrete su apoyo por el trágico incendio de Burgohondo: “Es urgente”

La Junta de Castilla y León ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que concrete cuál va a ser su participación en las actuaciones de restauración en los Valles del Tiétar y el Alberche.

Todo tras el incendio originado en Burgohondo, en la provincia de Ávila ya que “la situación requiere un apoyo urgente y contundente” así como “medidas a medio plazo”.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, se ha dirigido por segunda vez a la ministra por carta para reclamar este apoyo, previsto en la Ley nacional de Montes, tras no obtener respuesta a la primera misiva del pasado 29 de julio.

En distintas manifestaciones públicas, la ministra ha comprometido de forma genérica la participación del Estado en la financiación del 50% de los costes de restauración de los territorios afectos por los incendios forestales sin que, hasta la fecha, se haya definido ese apoyo.

González Corral recuerda en su carta que la Junta de Castilla y León ya ha aprobado más de 7 millones de euros de fondos autónomos para las labores de emergencia, a los que se sumarán nuevos encargos, y que los equipos de la Administración llevan tiempo trabajando sobre el terreno “ya que la situación demanda una acción inmediata”.

La consejera explica que la respuesta debería de ser “de todas las administraciones”, no solo por lo previsto en la Ley, también “por la afección a otras cuestiones competencia de ese Ministerio como el dominio público hidráulico, las reservas naturales fluviales y en general al régimen hidrológico”.

“La colaboración entre Administraciones, que todos hemos defendido y practicado durante estos meses”, continúa González Corral, “debe prolongarse también en la respuesta institucional posterior a la emergencia”. Finalmente, la consejera muestra finalmente su deseo de que a la mayor brevedad se pueda concretar el apoyo expresado por el Ministerio.