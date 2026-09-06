La Aemet activa avisos por tormentas y altas temperaturas de hasta 36 grados en cuatro provincias de CyL

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la provincia de Burgos, por altas temperaturas y tormentas y solo por tormentas en Palencia, Segovia y Soria.

En la provincia de Burgos la alerta se activará entre las 12:00 y las 19:59 horas de este domingo por tormentas que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo.

También en la provincia de Burgos, en el Condado de Treviño, se ha activado el aviso amarillo por temperaturas de hasta 36º entre las 13:00 y las 20:59 horas.

En la provincia de Palencia el aviso se activará a las 12:00 y hasta las 19:59 horas por tormentas, en la Cordillera Cantábrica de Palencia. Tormentas que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo.

En la provincia de Segovia, también se activará de 14:00 a 19:59 el aviso por tormentas en el Sistema Central. Tormentas que podrían llegar acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo.

Por último, en la provincia de Soria se activará también el aviso por tormentas entre las 14:00 y las 19:59 horas en la zona de la Ibérica de Soria, en la Meseta de Soria y en el Sistema Central.