Una mujer cruza la calle bajo una lluvia torrencial. Efe/Epa Fehim Demir

Una mujer cruza la calle bajo una lluvia torrencial. Efe/Epa Fehim Demir Fotografía: Imagen de archivo.

Medio ambiente

La Aemet activa avisos por tormentas y altas temperaturas de hasta 36 grados en cuatro provincias de CyL

Se trata de Burgos, Palencia, Segovia y Soria.

Más información: La Aemet activa avisos en dos provincias de Castilla y León por tormentas: podrían llevar granizo y fuertes vientos

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la provincia de Burgos, por altas temperaturas y tormentas y solo por tormentas en Palencia, Segovia y Soria.

En la provincia de Burgos la alerta se activará entre las 12:00 y las 19:59 horas de este domingo por tormentas que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo.

Previsión de lluvias según el modelo europeo consultado por Meteored.

También en la provincia de Burgos, en el Condado de Treviño, se ha activado el aviso amarillo por temperaturas de hasta 36º entre las 13:00 y las 20:59 horas.

En la provincia de Palencia el aviso se activará a las 12:00 y hasta las 19:59 horas por tormentas, en la Cordillera Cantábrica de Palencia. Tormentas que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo.

En la provincia de Segovia, también se activará de 14:00 a 19:59 el aviso por tormentas en el Sistema Central. Tormentas que podrían llegar acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo.

Por último, en la provincia de Soria se activará también el aviso por tormentas entre las 14:00 y las 19:59 horas en la zona de la Ibérica de Soria, en la Meseta de Soria y en el Sistema Central.