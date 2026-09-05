La Aemet activa avisos en dos provincias de Castilla y León por tormentas: podrían llevar granizo y fuertes vientos
La Agencia Estatal de Meteorología activa dichos avisos entre las 16:00 y las 23:59 horas de este sábado, 5 de septiembre.
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La Aemet ha activado, para este sábado, 5 de septiembre, el aviso amarillo por tormentas en las provincias de León y Zamora. Tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, como han informado.
En León, el aviso se activará en la Cordillera Cantábrica y en El Bierzo, entre las 16:00 y las 23:59 horas.
Las tormentas, añaden, podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. En la Cordillera Cantábrica el aviso hace referencia a la parte más occidental.
También se activará el aviso amarillo por tormentas en la provincia de Zamora, en concreto en la zona de Sanabria, entre las 16:00 y las 23:59 horas.
Al igual que en León, podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.