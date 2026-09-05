Una imagen de archivo de una fuerte tormenta en León

Una imagen de archivo de una fuerte tormenta en León Campillo ICAL

Medio ambiente

La Aemet activa avisos en dos provincias de Castilla y León por tormentas: podrían llevar granizo y fuertes vientos

La Agencia Estatal de Meteorología activa dichos avisos entre las 16:00 y las 23:59 horas de este sábado, 5 de septiembre.

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La Aemet ha activado, para este sábado, 5 de septiembre, el aviso amarillo por tormentas en las provincias de León y Zamora. Tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, como han informado.

En León, el aviso se activará en la Cordillera Cantábrica y en El Bierzo, entre las 16:00 y las 23:59 horas.

Incendio forestal

Las tormentas, añaden, podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. En la Cordillera Cantábrica el aviso hace referencia a la parte más occidental.

También se activará el aviso amarillo por tormentas en la provincia de Zamora, en concreto en la zona de Sanabria, entre las 16:00 y las 23:59 horas.

Al igual que en León, podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.