Reyes con frío polar en Castilla y León: nevadas y heladas generalizadas con hasta -5 grados

Castilla y León vive este 6 de enero un día de auténtico invierno. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé nevadas en el norte y noreste de la Comunidad y heladas prácticamente en todo el territorio, que en algunos puntos de montaña podrán ser incluso fuertes. Una estampa plenamente invernal que coincide con la festividad de Reyes.

Durante la jornada, los cielos estarán nubosos o cubiertos en buena parte del tercio norte y el este, así como en las zonas próximas al Sistema Central. En el sur, poco a poco irán apareciendo claros y el ambiente será algo más estable, mientras que el suroeste amanecerá con cielos más despejados.

La nieve hará acto de presencia, aunque de forma débil, en el norte y noreste, sin descartar que pueda caer de manera puntual en otras zonas de la mitad oriental. Eso sí, las precipitaciones tenderán a remitir a lo largo de la tarde.

Un amanecer bajo cero en toda la Comunidad

Las temperaturas dejan claro que el invierno se ha instalado sin concesiones. Las mínimas caerán por debajo de los cero grados en todas las capitales, con el registro más bajo en Ávila, que amanecerá con –5 grados. Le seguirán Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia, todas ellas con –4 grados, mientras que Valladolid y Zamora marcarán –3 y Soria llegará a –2. Incluso León, la capital “menos fría”, despertará con –1 grado.

Las máximas tampoco darán demasiada tregua. Apenas oscilarán entre 1 y 5 grados:

• 1 grado en Ávila y Soria

• 2 grados en Burgos y Segovia

• 3 grados en León y Valladolid

• 4 grados en Palencia y Zamora

• 5 grados en Salamanca

Unos valores que dibujan una jornada de bufanda, guantes y abrigo grueso. Las heladas serán generalizadas, especialmente intensas en zonas elevadas.

El viento soplará del norte y noreste, con rachas que podrán ser fuertes en áreas montañosas, aunque irá perdiendo fuerza al final del día.