Alarma extrema en 38 pueblos de León, Zamora y Palencia por el alto riesgo de incendios forestales

La Junta de Castilla y León ha declarado este martes una situación de 'Alerta' por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la Comunidad y una 'alarma extrema' en varios municipios de León, Zamora y Palencia. La medida estará en vigor entre el 19 y el 22 de agosto debido a las condiciones climáticas adversas.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio justifica la decisión en la continuidad de temperaturas extremas, sequedad del terreno y episodios de fuego recientes.

El gobierno autonómico señala que el "estrés hídrico de la vegetación" y la "virulencia extraordinaria" de los incendios de los últimos días elevan de forma considerable el riesgo.

Desde el 11 de agosto rige la Situación Operativa 2b del Plan Infocal, que se aplica en emergencias graves. El Gobierno autonómico recalca que se trata de una "situación de extrema gravedad" y ha reforzado las restricciones para evitar cualquier conato.

Medidas para toda Castilla y León

La resolución establece la prohibición de encender fuego en el monte o en zonas recreativas y de acampada, incluso en las áreas habilitadas.

Queda vetado también el uso de barbacoas en espacios abiertos, el lanzamiento de cohetes o material pirotécnico y el uso de maquinaria que genere chispas, fuego o descargas eléctricas en el monte y en una franja de 400 metros alrededor.

Solo se exceptúa la utilización de esta maquinaria en reparaciones urgentes de infraestructuras públicas o servicios esenciales, siempre que se comunique a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se sigan las medidas de seguridad indicadas.

Restricciones en 'alarma extrema'

En total, 38 municipios de la Comunidad se encuentran en 'alarma extrema'. En la provincia de León son Acebedo, Almanza, Benuza, Boca de Huérgano, Borrenes, Burón, Carucedo, Castrillo de Cabrera, Cea (solamente en el Monte de Utilidad Pública 934 'Río Camba'), Encinedo, Igüeña, Lucillo, Molinaseca, Murias de Paredes, Oencia, Oseja de Sajambre, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Peranzanes, Ponferrada, Posada de Valdeón, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo Flórez, Riaño, Santa Colomba de Somoza, Sobrado, Truchas, Valderrueda, Villablino.

En Palencia entran este aviso los términos municipales de Fresno del Río, Guardo, Mantinos, Velilla del Río Carrión y Villalba de Guardo. Mientras que en Zamora, la medida afecta a Galende, Porto, San Justo y Trefacio.

En todos ellos está prohibido el uso de ahumadores en la actividad apícola durante todo el día y se veta cualquier tipo de trabajo en el monte o en los terrenos próximos que pueda originar fuego.

Además, queda prohibido el tránsito y la estancia en los montes de personas y vehículos. Se permite únicamente el acceso a propiedades privadas, el desarrollo de actividades profesionales, la llegada a entornos urbanos o las labores de vigilancia y extinción.

Llamamiento a la población

La Junta recuerda que la responsabilidad ciudadana es clave en esta fase crítica. Reclama "prudencia" y medidas de prevención en todas las actividades al aire libre, advirtiendo que "cualquier mínima imprudencia puede dar lugar a una situación de riesgo para poblaciones y bienes".

La Consejería insiste en que ante cualquier avistamiento de humo o fuego debe avisarse de inmediato al teléfono de emergencias 112.