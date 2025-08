Castilla y León en modo horno a 40ºC: la Junta activa la alerta por ola de calor en toda la Comunidad

El verano aprieta. Y esta vez lo hace con fuerza en toda Castilla y León. Desde este domingo, la Junta ha activado la alerta por altas temperaturas en las nueve provincias, tras confirmarse la entrada de una masa de aire extremadamente cálido y seco procedente del norte de África.

El calor no da tregua: se esperan máximas de 39 y 40 grados en amplias zonas de la meseta, y noches tropicales en las que los termómetros no bajarán de los 20.

No es solo una cuestión de incomodidad. Es un riesgo real para la salud. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha ordenado el refuerzo del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, que trabajará en coordinación con la AEMET para vigilar la evolución del episodio.

Por el momento, la alerta permanecerá activa durante toda la semana y se desactivará únicamente cuando cambien las condiciones.

Un enemigo invisible que exige vigilancia

El calor no se ve, pero golpea. Lento, agobiante, traicionero. Y no distingue entre provincias ni entre edades, aunque los más vulnerables son siempre los mismos: personas mayores, niños, enfermos crónicos o quienes trabajan a la intemperie. Cada año, el aumento de temperaturas extremas deja un reguero de sustos —y a veces de tragedias— que se podrían evitar con información y prevención.

Desde Protección Civil insisten: no se puede bajar la guardia. No en estos días. El cuerpo tarda en reaccionar al calor sostenido y, cuando lo hace, puede ser tarde. Por eso, se han recordado las principales medidas de autoprotección, y no son opcionales: son urgentes.

Decálogo frente al calor