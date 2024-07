El lado más desconocido de Santi Burgoa, el presentador vallisoletano que acaba de romper con Vanesa Romero

El presentador vallisoletano Santi Burgoa se ha vuelto a ver ubicado en el centro de todas las miradas a causa de una información relacionada, una vez más, con su vida sentimental. La ruptura entre el periodista y la actriz Vanesa Romero tras casi dos años de noviazgo se ha convertido en uno de los temas más sonados y comentados de la semana.

Fue el pasado fin de semana cuando la noticia trascendió con la confirmación de la también modelo, ya que fue ella misma quien ratificó la veracidad de los rumores de ruptura que rodeaban su relación desde hacía varias semanas, y también quien confesó que la decisión fue tomada hace un tiempo.

Santi Burgoa y Vanesa Romero @santiburgoa Instagram

Santi, por su parte, también se ha dejado ver estos días ante las cámaras. Sin embargo, este ha optado por dar callada por respuesta ante las preguntas de los medios que trataban de conseguir sus primeras palabras, conocer su versión y saber cómo se encuentra en estos momentos, aunque sin éxito.

Desde hace varias semanas, la expareja ya no se sigue en redes sociales y ambos han borrado las imágenes publicadas en sus perfiles, con las que dejaban constancia de su historia de amor. La ruptura, por tanto, es más que evidente, aunque lo cierto es que, por el momento, se desconoce cuál ha sido el motivo que la ha desencadenado.

Su historia de amor

Santi y Vanesa comenzaron su relación por octubre de 2022, al poco de que el periodista escribiese el punto y final de su historia de amor con la tertuliana Alba Carrillo, quien también ha reaccionado a la noticia, afirmando que, en su opinión, "ella se merece algo mejor". Unas palabras recogidas por varios medios de comunicación, que muestran el resquemor de la colaboradora.

Santi Burgoa y Alba Carrillo en una imagen de sus redes sociales.

Volviendo al vallisoletano y a la actriz de La que se avecina, todo apunta a que se conocieron ese mismo verano, cuando coincidieron en el programa Juntos, de Telemadrid.

Si bien, no fue hasta octubre de 2022 cuando fueron fotografiados juntos por primera vez, paseando a sus mascotas en una actitud cómplice y cariñosa. Tras ello, en febrero de 2023, decidieron hacer oficial su noviazgo, aprovechando su asistencia al Festival de Málaga.

Desde aquel día, ya ha pasado mucho tiempo. Y es que, aunque no han logrado llevar su relación a buen puerto, lo cierto es que durante el año y medio compartido Vanesa y Santi han disfrutado de muchos momentos juntos, tal y como ellos mismos han mostrado en sus respectivos perfiles de Instagram.

No obstante, se podría decir que su relación llevaba tiempo rodeada por rumores de crisis. Los primeros llegaron en la primavera de 2023, cuando la periodista Mónika Vergara informó en el programa Fiesta que la pareja podría haber puesto punto y final a su romance, por un problema "de incompatibilidad de caracteres".

Vanesa Romero y Santi Burgoa en Sevilla

En aquella ocasión, los rumores no resultaron ciertos. De hecho, Burgoa no tardó mucho en desmentirlos. Sin embargo, aunque en su día ambos trataron de demostrar que su amor podía con todo, finalmente, este ha terminado rompiéndose.

El lado más desconocido del vallisoletano

Cabe destacar que es, precisamente, el currículum amoroso del vallisoletano, el que ha hecho que el nombre de Santi Burgoa haya sonado con fuerza en la crónica social.

Sus relaciones con Vanesa Romero, Alba Carrillo, y también las mantenidas con otros rostros femeninos de la televisión, como es el caso de Alexia Rivas, son de sobra conocidas por una buena parte de los espectadores.

Pero poco más es lo que se sabe sobre Santi Burgoa, más allá de que es un periodista y presentador que lleva años trabajando en televisión. Pero ¿qué hay del resto de su vida?

Santi nació en Valladolid el 2 de febrero de 1984. A sus 40 años, se ha convertido en un célebre periodista que, aunque en los últimos años ha enfocado su trabajo a la pequeña pantalla, dio sus primeros pasos en la radio, en torno al año 2009 y tras cursar el grado de Periodismo en la Universidad de Valladolid y un máster y un doctorado en la Complutense de Madrid, allá por 2022.

Santi Burgoa

Su salto al medio audiovisual lo dio en calidad de comentarista deportivo, llegando a trabajar en programas como La Sexta deportes y Jugones. Además, a lo largo de su carrera también ha pasado por otros formatos como Madrid directo y por cadenas como Cuatro, Telemadrid, La Sexta, 13TV, Aragón TV y Castilla y León TV, entre otras.

Sin embargo, cuando realmente su rostro empezó a resultar más familiar para la gran mayoría de los espectadores, fue a raíz de su etapa como copresentador de Cuatro al día con Carme Chaparro.

Hoy, Burgoa continúa trabajando en el programa Juntos de Telemadrid y siendo la voz corporativa de Trece y Mediaset, para las que graba cuñas publicitarias. Además, es profesor del Grado de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Francisco de Vitoria, también de la capital, y está especializado en periodismo deportivo.

A todo este amplio y detallado currículum se suma, además, que el vallisoletano también ha ejercido como actor de doblaje en cine, televisión, audiolibros, etc.; lo que lo convierte en un hombre polifacético de pies a cabeza y en todo un apasionado de la comunicación.

Pero es que para Santi Burgoa el trabajo no lo es todo. Tal y como muestra a través de sus redes sociales, al pucelano también le gusta aprovechar su tiempo libre para viajar, ir a la playa, practicar deporte, siendo el surf uno de sus favoritos, y, cómo no, para trasladarse a su tierra natal, una ciudad a la que, aunque todo parece apuntar a que no la visita tanto como le gustaría, se escapa cada vez que se le presenta la ocasión.