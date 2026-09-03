Entrará en vigor el 1 de octubre: las nuevas normas de la DGT que afectarán a coches, motos, bicis y patinetes

El 1 de octubre de 2026 entrará en vigor la mayor parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno, con cambios que afectan a coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos.

La modificación tiene especial importancia en una comunidad donde son muchos los desplazamientos por carretera y por una amplia red de vías interurbanas.

La nueva normativa introduce cambios en los adelantamientos a ciclistas, el uso del cinturón, la circulación de motocicletas, los patinetes y la forma de actuar ante nevadas o retenciones.

La DGT justifica la reforma en la necesidad de reforzar la protección de los llamados usuarios vulnerables de la vía, entre los que se encuentran peatones, ciclistas, motoristas y conductores de vehículos de movilidad personal.

Además, el volumen de nuevos conductores sigue siendo importante en Castilla y León. Según los datos del Anuario Estadístico General de la DGT, en 2025 se expidieron 32.673 permisos de conducir en la comunidad y hubo 29.396 nuevos titulares.

La reforma introduce varias novedades que tendrán una incidencia directa en quienes circulan habitualmente por las carreteras de la comunidad.

Una de las principales afecta a los adelantamientos.

Así, cuando un conductor rebase a un vehículo inmovilizado por una avería, un accidente o trabajos de auxilio y mantenimiento, deberá dejar una separación lateral mínima de 1,5 metros y reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía.

También cambian las normas para adelantar a los ciclistas en carretera. El conductor deberá reducir la velocidad en, al menos, 20 kilómetros por hora respecto al límite existente.

En las carreteras con más de un carril por sentido, además, será obligatorio cambiar completamente de carril para realizar el adelantamiento, manteniendo la distancia lateral mínima de 1,5 metros.

Con nieve

Uno de los cambios tiene una especial relevancia para Castilla y León, donde las nevadas complican cada invierno la circulación en diferentes puntos de la comunidad.

Cuando la circulación en autopistas y autovías quede dificultada por la nieve, estará prohibido adelantar. Los vehículos deberán circular únicamente por el carril derecho.

El carril izquierdo tendrá que quedar libre para permitir el paso de los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.

La medida pretende evitar situaciones habituales durante los episodios de vialidad invernal y facilitar el trabajo de los servicios encargados de mantener abiertas las carreteras.

Nuevo carril de emergencia en los atascos

Otra de las novedades que deberán conocer los conductores es la creación del denominado carril de emergencia.

Cuando se produzca una retención y los vehículos circulen prácticamente a paso de peatón o permanezcan detenidos, deberán apartarse para dejar un espacio central libre.

Por ese espacio podrán circular los vehículos de Policía y otros servicios de emergencia.

La reforma elimina algunas de las excepciones que existían hasta ahora para el uso del cinturón de seguridad.

Los conductores de taxi, vehículos de mercancías y vehículos de enseñanza de la conducción deberán llevarlo puesto en todo momento.

Cambios para los motoristas

Los usuarios de motocicletas y ciclomotores también tendrán que adaptarse a nuevas obligaciones.

Será obligatorio utilizar guantes de protección en las vías interurbanas y llevar calzado cerrado en cualquier tipo de vía.

El incumplimiento de estas normas estará considerado una infracción grave y podrá ser sancionado con 200 euros.

La obligación relacionada con los guantes homologados dependerá, sin embargo, de la entrada en vigor de una futura orden ministerial que establecerá sus especificaciones técnicas.

Hasta entonces podrán utilizarse guantes de características similares a los actuales.

La nueva normativa permitirá también que las motocicletas circulen por el arcén derecho cuando haya congestión, siempre que el tramo esté señalizado para ello y sin superar los 30 kilómetros por hora.

Patinetes

Los usuarios de patinetes eléctricos tendrán algunas de las novedades más visibles de la reforma.

La edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal será de 15 años. Además, será obligatorio utilizar casco y llevar chaleco reflectante durante la noche o en situaciones de baja visibilidad.

Los profesionales que trabajen desplazándose en patinete deberán utilizar el chaleco en todo momento. No cumplir estas obligaciones podrá suponer una multa de 200 euros.

Los patinetes también deberán llevar siempre encendido el alumbrado, aunque esta obligación no entrará en vigor al mismo tiempo que el resto de la reforma.

Más protección para los ciclistas en las ciudades

La nueva regulación establece que los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril en las vías urbanas.

Los vehículos a motor deberán mantener una separación mínima de cinco metros con los ciclistas que circulen delante por el mismo carril.

Además, en algunas calles de un único carril y con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora o inferior, los ayuntamientos podrán permitir, previa señalización, que las bicicletas circulen en los dos sentidos.

¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas normas de la DGT?

La fecha principal que deben apuntar los conductores de Castilla y León es el 1 de octubre de 2026.

Ese día entrará en vigor la mayor parte de la reforma del Reglamento General de Circulación.

Hay, sin embargo, dos excepciones. La obligación de que los patinetes lleven siempre encendido el alumbrado y la exigencia del casco homologado para determinados usuarios de motocicletas y ciclomotores comenzarán a aplicarse el 1 de octubre de 2027.