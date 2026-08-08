Los 100 pueblos y enclaves ideales para ver el eclipse total en Castilla y León: "No es necesario subirse a un sitio alto"

Cuando el sol comience a ocultarse el próximo 12 de agosto, bastará estar en un lugar despejado en Castilla y León y en la posición correcta (oeste) para no perderse uno de los espectáculos astronómicos más esperados del siglo.

La Comunidad ocupa un lugar privilegiado para contemplar el eclipse, al encontrarse en la franja de la totalidad. Será un momento único para disfrutar del espectáculo astronómico.

Las extensas llanuras, montañas, miradores naturales y páramos de la región ofrecerán un asiento para contemplar el fenómeno espectacular de ver cómo el día se hace de noche. La responsable del Observatorio Astronómico de Borobia, en Soria, Azahara Rojas, insiste en que la clave para disfrutar del eclipse total pasa por tener un horizonte oeste despejado.

"No necesariamente tienes que subirte a un sitio alto; mientras tengas un horizonte alto y despejado hacia el oeste es suficiente. Es importante que nada te tape la visión", explica.

Ese mismo criterio ha guiado la selección de los puntos oficiales de observación habilitados en Castilla y León. La Junta, junto con diputaciones y ayuntamientos, ha escogido espacios amplios, seguros y con buena visibilidad del horizonte occidental, preparados para acoger a los miles de visitantes que se esperan durante una jornada histórica.

En muchos casos, además, los municipios reforzarán esos enclaves con aparcamientos, servicios, zonas de sombra, pantallas, telescopios, actividades divulgativas y dispositivos especiales de movilidad y seguridad.

Rojas señala que, además de garantizar una buena visión del fenómeno, los organizadores han buscado lugares "controlables, zonas seguras y amplias en las que quepa bastante gente".

También se ha tenido en cuenta la capacidad de cada municipio para prestar servicios a los asistentes, desde alojamientos y restaurantes hasta aseos, aparcamientos o información turística.

"La gente va a venir igual", apunta al explicar que incluso localidades que inicialmente no habían previsto actividades han acabado habilitando espacios de observación ante la previsión de una elevada afluencia de público.

La Junta ha dispuesto 75 puntos oficiales para contemplar el eclipse, pero existen otros enclaves dispuestos por los ayuntamientos y las diputaciones en los que poder contemplar este eclipse total que ocurrirá a última hora de la tarde (a partir de las 19.30 horas).

Ávila, Burgos, León

En la provincia de Ávila, la Junta de Castilla y León ha seleccionado seis puntos oficiales para observar el eclipse total de sol: Adanero, Arévalo, Moraleja de Matacabras, Palacios de Goda y Nava de Arévalo, con dos enclaves diferenciados en los núcleos de Palacios Rubios y Vinaderos.

Además de estos puntos oficiales, la plataforma TresEclipses propone otros enclaves de interés para seguir el fenómeno en la provincia. Entre ellos figuran el Mirador del Adaja, el Mirador de las Banderas Tibetanas, el Mirador de Santa Bárbara, la Atalaya del Valladal, el Mirador Estelar de Navarredonda de Gredos, el Mirador Astronómico de Villanueva de Ávila, el Mirador Estelar de Hoyos del Espino, el Mirador del Herradón, el Mirador de Eiffel y el Mirador de los Trece Roeles, todos ellos seleccionados por sus buenas condiciones de observación del eclipse.

La red autonómica incorpora también nueve enclaves oficiales en la provincia de Burgos: la capital (dos), Arija, Hacinas, Quintanarraya, Lodoso, Poza de la Sal y Tejada (dos), todos ellos integrados en la red. En la capital burgalesa, el Ayuntamiento ha habilitado dos puntos oficiales de observación, el cerro de San Isidro y el Castillo, mientras que el paseo Sierra de Atapuerca se convertirá en el punto de encuentro central de la jornada. El acceso a ambos miradores estará permitido a partir de las 18 horas.

El cerro de San Isidro contará con capacidad para unas 8.000 personas y ofrecerá ambientación musical a cargo del DJ Rae One, además de varias intervenciones del saxofonista burgalés Jorge Rodríguez. El Castillo podrá acoger hasta 2.000 asistentes y en ambos espacios se repartirán gafas homologadas para la observación. Por su parte, el paseo Sierra de Atapuerca dispondrá de una pantalla gigante para seguir la retransmisión en directo del eclipse a través del canal de ‘YouTube’ de Visita Burgos Ciudad, con animación musical del DJ Akinius. La programación concluirá con un concierto 'Candlelights' en la plaza de Santa María, con obras de Hans Zimmer y Coldplay ante un aforo de 550 personas.

En la provincia de León, la Junta ha designado nueve puntos oficiales de observación integrados en la red autonómica: León, Ponferrada, Santa Catalina de Somoza, Destriana, Valderilla de Torío, San Feliz de Torío, Noceda del Bierzo, Sabero y San Andrés del Rabanedo.

La ciudad de León concentrará una de las principales programaciones científicas del eclipse. La Universidad de León, el Ayuntamiento y la Agencia Espacial Europea transformarán el Palacio de Congresos en un gran espacio de divulgación con talleres interactivos, charlas, experimentos y observación del fenómeno junto a especialistas. La programación comenzará a las 10 horas con una decena de actividades y conferencias impartidas por expertos internacionales y continuará desde las 17.30 horas en el exterior del recinto, donde se habilitará la zona de observación para el público.

Desde las 18.30 horas, el escenario principal acogerá un programa divulgativo en directo con investigadores de la Agencia Espacial Europea, la Universidad de León, la Asociación Leonesa de Astronomía y otros organismos científicos, que explicarán al público las diferentes fases del eclipse. Tras la totalidad, los asistentes podrán seguir la retransmisión en directo del eclipse desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel).

En Ponferrada, el Ayuntamiento y la Asociación Astronómica del Bierzo habilitarán un punto de observación en el Castillo de los Templarios. El recinto permitirá el acceso de 800 personas en su interior y contará con un dispositivo para que otras 19.000 puedan seguir el fenómeno desde el entorno del monumento, donde también se instalarán pantallas gigantes para la retransmisión. Además, la página especializada Nasanet emitirá el eclipse desde la fortaleza ponferradina.

Palencia, Salamanca

La provincia de Palencia contará con seis puntos oficiales de observación integrados en la red autonómica. Los espacios seleccionados son Palencia, Herrera de Pisuerga, Lédigos, Paredes de Nava, Saldaña y Osorno la Mayor, elegidos por sus condiciones de seguridad, accesibilidad y capacidad para acoger visitantes.

A estos puntos oficiales se suma una amplia programación impulsada por las instituciones de la provincia. La Diputación de Palencia ha coordinado durante meses la planificación del evento junto a ayuntamientos y otras administraciones, con un dispositivo que incluye medidas de movilidad y seguridad, el reparto de miles de gafas homologadas y una estrategia para promocionar el territorio como destino de astroturismo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palencia organizará en el cerro del Otero el principal acto institucional de la capital, que acogerá el proyecto científico internacional NATE, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, con observación pública, retransmisión en directo y actividades divulgativas.

La programación se completará con el evento 'Totality', organizado en Autilla del Pino con el respaldo de la Universidad de Valladolid y la participación prevista de cerca de un millar de personas entre conferencias, talleres, observación guiada y actividades nocturnas coincidiendo con las Perseidas.

También habrá propuestas promovidas por AstroParedes en Paredes de Nava, el Festival Eclipse Total 2026 en el aeródromo de Herrera de Pisuerga y actividades divulgativas en la Villa Romana La Olmeda con el ciclo 'Eclipse con P de Palencia'. Asimismo, Frómista, Carrión de los Condes o Guardo han anunciado programación o puntos de observación para aprovechar un fenómeno que convertirá a la provincia en uno de los mejores enclaves de España para contemplar el eclipse.

En la provincia de Salamanca, la Junta ha establecido ocho puntos oficiales de observación: Salamanca, Santa Marta de Tormes, Alba de Tormes, Salvatierra de Tormes, Saucelle, Pereña de la Ribera, Villar de Gallimazo y Villarino de los Aires.

El histórico fenómeno astronómico podrá seguirse también desde varios enclaves de la provincia salmantina. En la capital, el parque Elio Antonio de Nebrija, junto al río Tormes, ofrece condiciones adecuadas para reunir a numerosos espectadores. Muy cerca, la Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes, es otro de los puntos oficiales y desde hace semanas acoge talleres y actividades paralelas relacionados con el eclipse.

La relación de enclaves oficiales incluye también Alba de Tormes, Salvatierra de Tormes, junto al embalse de Santa Teresa; Saucelle, Pereña de la Ribera, Villar de Gallimazo y Villarino de los Aires, en el entorno de Arribes del Duero. Además, el Azud de Riolobos, en el Campo de Peñaranda, figura entre las propuestas para contemplar el fenómeno gracias al reflejo del agua y a sus condiciones paisajísticas.

Segovia y Soria

En Segovia, la Junta ha seleccionado ocho puntos oficiales de observación del eclipse en la capital y en las localidades de Arcones, Ayllón, Boceguillas, Collado Hermoso, Otero de Herreros, Riaza y Turégano, todos ellos integrados en la red autonómica.

En la capital segoviana se habilitará el entorno del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), pensado especialmente para absorber la elevada afluencia prevista y garantizar una observación cómoda y segura del eclipse.

En Arcones se utilizará la zona habitual de aterrizaje de parapente; en Collado Hermoso, el mirador estelar se trasladará a un solar situado al sur del municipio; en Ayllón, el punto de observación se instalará al este de la localidad, detrás del castillo; y en Boceguillas, en la urbanización Las Carreras-Paseo de las Piscinas. En Otero de Herreros se empleará el campo de fútbol municipal; en Riaza, las zonas próximas al campo de fútbol y al camping, junto a la N-110; mientras que en Turégano el escenario elegido será la explanada del castillo.

La provincia de Soria contará con seis puntos oficiales de observación incluidos en la red autonómica diseñada. Los enclaves seleccionados son el Monte Valonsadero, en la capital; el graderío de Numancia, en Garray; el entorno del Observatorio Astronómico de Borobia; las instalaciones de la Real Federación Española de Caza en Castillejo de Robledo; el cerro de la Coronación, en Ágreda, y el paraje de La Loma, en San Leonardo de Yagüe. Todos ellos han sido elegidos por ofrecer buenas condiciones de visibilidad, accesibilidad y capacidad para acoger visitantes.

Junto a esta red oficial, la provincia ofrece otros enclaves de gran interés para seguir el eclipse. Entre ellos figuran el mirador y la muralla oeste de Medinaceli, la muralla y la Sierra de Perdices en Almazán, el cerro situado al suroeste del yacimiento de Uxama, en El Burgo de Osma, el paraje de Alto Carriles y la Fuente de La Pinilla en Rioseco de Soria, el castillo de Calatañazor, la fortaleza califal de Gormaz, el entorno del yacimiento de Tiermes, los miradores del Merdancho y de Aldealices, el mirador de Castillejo en San Pedro Manrique, el de Oncala, el del valle del Cidacos en Los Campos, el paraje de El Calarizo y el castillo de San Leonardo de Yagüe. Muchos de ellos combinarán la observación del eclipse con actividades divulgativas, culturales y de promoción del patrimonio.

Valladolid y Zamora

La Junta ha seleccionado también 21 puntos de observación del eclipse en la provincia vallisoletana: Valladolid, Arroyo de la Encomienda, Alcazarén, Cabezón de Pisuerga, Cigales, Cistérniga, Íscar, Laguna de Duero, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Montealegre de Campos, Rueda, Tiedra (dos), Trigueros del Valle, Tudela de Duero, Urones de Castroponce, Urueña, Villalar de los Comuneros, Villalón de Campos, Villanubla y la capital vallisoletana. Estos enclaves forman parte de la red autonómica de 75 puntos de observación.

A esta red se suman numerosas iniciativas impulsadas por ayuntamientos, entidades científicas y asociaciones astronómicas. La Sociedad Astronómica de Valladolid (AstroVa) coordinará actividades en distintos municipios, mientras que Tiedra volverá a convertirse en uno de los principales referentes gracias a su Centro Astronómico, que ha preparado una programación especial con observaciones, talleres y divulgación científica. También

Medina de Rioseco, Urueña, Villalar de los Comuneros, Rueda, Medina del Campo y otros municipios han organizado actividades para aprovechar la llegada de miles de visitantes durante una jornada considerada histórica para la provincia.

En la provincia de Zamora, las mejores zonas no están en la capital, donde el eclipse total de sol será menos perceptible que en Tierra de Campos, que aprovecha sus proverbiales llanuras para buscar amplias zonas despejadas hacia el oeste.

Si acaso, ubicaciones como el Castillo, el mirador del Troncoso, el Puente de Piedra y el puente de los Poetas, pueden ofrecer perspectivas que contenten, aunque sea durante menos de medio minuto, al común de los observadores.El Ayuntamiento de Zamora elaboró un listado de lugares para observar el eclipse que incluye las avenidas del Cardenal Cisneros y de la Frontera, La Lobata, el parque del Castillo, la plaza de la Catedral, el paseo de las Vistillas y Parada del Molino.Por lo que se refiere a la provincia de Zamora, en la Tierra de Campos se calcula que el eclipse puede durar hasta un minuto y 20 segundos y en la zona de Benavente y Los Valles, en torno a un minuto. Además, Toro presenta vistas amplias y los Arribes del Duero, miradores naturales como el del Fraile y Fermoselle.