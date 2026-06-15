Trapa busca en TikTok a la peña más chocolatera y fiestera de España: un premio muy dulce para todo el pueblo

La peña 'Prohibido Chispear' de Navares de Enmedio (Segovia), ganadora de la primera edición del concurso

Hay tradiciones que nunca pasan de moda. Las fiestas patronales, las peñas, los pasacalles, las verbenas, las charangas y los reencuentros con los amigos de siempre siguen siendo, para millones de españoles, uno de los momentos más esperados del año.

Consciente de la importancia que tienen estas celebraciones en la vida social y cultural de nuestros pueblos, Chocolates Trapa pone en marcha la segunda edición de 'La Peña Más Chocolatera'.

Se trata de un concurso que busca descubrir las mejores fiestas populares del país y premiar a la peña que mejor represente esa forma tan nuestra de disfrutar el verano.

La convocatoria llega después del éxito de la primera edición, que reunió candidaturas procedentes de distintos puntos de España y coronó a la peña Prohibido Chispear, de Navares de Enmedio (Segovia), como la más chocolatera del país.

Su victoria culminó con una gran chocolatada popular organizada por Trapa durante las fiestas del municipio y convirtió a la localidad segoviana en embajadora de esta iniciativa. En esta nueva edición, la mecánica volverá a desarrollarse a través de TikTok.

Las peñas participantes deberán grabar un vídeo vertical mostrando aquello que hace especiales las fiestas de su pueblo: sus tradiciones, sus costumbres, los momentos más divertidos de las celebraciones y, por supuesto, su pasión por el chocolate y por Trapa.

El objetivo no es solo encontrar a la peña más chocolatera, sino también poner en valor el patrimonio festivo y cultural de cientos de municipios que cada verano se convierten en el centro de la vida social de sus vecinos.

Homenaje a las fiestas

Con esta iniciativa, Trapa quiere rendir homenaje a una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país.

Las fiestas populares forman parte de la identidad de miles de localidades y son, además, un importante motor de convivencia, cohesión social y dinamización económica.

Desde las camisetas de las peñas hasta las comidas populares, las verbenas o los concursos, cada pueblo tiene una forma particular de celebrar sus fiestas.

Precisamente esa diversidad, autenticidad y capacidad para generar recuerdos es la que busca capturar el concurso.

Los participantes deberán compartir un vídeo creativo y original en TikTok utilizando el hashtag #LaPeñaMásChocolatera y etiquetando a @ChocolatesTrapa.

Un jurado seleccionará las candidaturas finalistas y posteriormente será el público quien decida con sus votos cuál merece convertirse en la Peña Más Chocolatera de España 2026.

Un premio para compartir

Fiel al espíritu de las fiestas populares, Trapa ha concebido un premio pensado para disfrutarse en grupo y compartir con toda la peña, una chocolatada gratuita para todo el pueblo.

La peña vencedora también recibirá la ropa de peña personalizada con sus logos y además se convertirá en protagonista de la comunicación de la próxima edición, ayudando a dar visibilidad a su municipio, a sus fiestas y a la riqueza cultural de su entorno.

Un año muy especial

La segunda edición de La Peña Más Chocolatera se enmarca dentro de las acciones con las que Chocolates Trapa está celebrando su 135 aniversario.

Fundada en 1891 por los monjes trapenses de San Isidro de Dueñas (Palencia), la compañía vive actualmente uno de los mejores momentos de su historia tras superar los 85 millones de euros de facturación en 2025 y consolidarse entre los principales fabricantes de chocolate de España.

Durante este año tan especial, la marca ha impulsado iniciativas como la apertura de su primer Pop Up en Madrid y el lanzamiento de nuevos formatos de sus icónicos Cortados, los primeros bombones fabricados en España.

También colaboraciones con firmas españolas como Iberia Express, Viena Capellanes, Interflora o la heladera Casty.

Con La Peña Más Chocolatera, Trapa vuelve a demostrar su voluntad de estar presente en los momentos que realmente importan a los consumidores, apoyando tradiciones, celebraciones y formas de disfrutar que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Más información sobre el concurso en: https://vm.tiktok.com/ZNRcWk998/