Xuso Jones se enamora del Campo Grande de Valladolid: "Parece que estamos en Central Park"

Valladolid ha vuelto a ser escenario de uno de los programas más divertidos de la televisión española: 'Lo sabe, no lo sabe'. El presentador Xuso Jones ha aterrizado en la capital pucelana para grabar una nueva entrega del concurso emitido en Cuatro, donde recorre las calles en busca de transeúntes que se conviertan en concursantes improvisados.

El formato, ya en su sexta temporada, sigue conquistando audiencias con su mecánica sencilla y llena de humor: preguntas de cultura general, apuestas sobre si los demás 'lo saben o no lo saben', y premios en efectivo que pueden multiplicarse o evaporarse en segundos. En esta visita a Valladolid, que no es la primera del presentador, Jones ha quedado maravillado con una de las joyas de la ciudad: el Campo Grande.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram paseando por este oasis vallisoletano, el presentador ha dejado claro su asombro. "Pero si parece que estamos en Central Park. Qué parque más exótico, qué maravilla de parque aquí en Valladolid, hay hasta pavos reales en los bancos", comenta Jones en el vídeo, visiblemente entusiasmado.

La publicación, con el tono humorístico que caracteriza al presentador de 'Lo sabe, no lo sabe', muestra a Jones especialmente entusiasmado con las ardillas que habitan en el Campo Grande. "Que se le ha subido la ardilla a la señora", comenta, mientras una mujer aparece al fondo del vídeo. "Ven aquí, toma. ¡Ay! ¡Uy, si me pega a mí un mordisco!", apunta en otro cómico momento.

Esta visita no es la primera de Jones a Valladolid. El programa ha grabado aquí en varias ocasiones, como en el Mercado del Val en septiembre de 2024 o en el centro de la ciudad en junio de 2025. En esta nueva entrega, el equipo ha transformado plazas y calles en plató, capturando la espontaneidad de los vallisoletanos y dejando momentos para el recuerdo, pero con un protagonista claro.

El vídeo publicado destaca la calidez y el encanto natural del Campo Grande, un jardín romántico de más de 11 hectáreas con más de un siglo de historia. Las ardillas, habituales en el parque y acostumbradas a la gente, robaron el protagonismo y convirtieron el paseo en una anécdota inolvidable. Jones, con su estilo cercano, no dudó en alabar el lugar: "Qué maravilla de parque aquí en Valladolid".