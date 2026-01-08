Xuso Jones habla como nunca sobre su marido: "No me imagino la vida sin él. Es mi familia, es mi otra mitad"

Tras convertirse en uno de los rostros de las Campanadas junto a Sandra Barneda (50 años), Xuso Jones (36) ha sido uno de los nombres más comentados en este inicio de año.

Conocido por su trayectoria musical y su presencia en televisión, el presentador se ha sincerado como nunca en una conversación con EL ESPAÑOL.

El humorista pasó la Navidad en su Murcia natal, su lugar de residencia y donde vive junto al que ya considera el amor de su vida. Poco se sabe sobre la identidad de su pareja, más allá de que es anestesista.

Sin embargo, el propio Xuso ha compartido con este medio unas palabras sobre él.

Aunque Jones suele ser muy discreto con su vida familiar, estas Navidades han supuesto un antes y un después para él.

Nunca antes había pasado tanto tiempo fuera de casa en Nochevieja; este año, viajó hasta Formigal para presentar las Campanadas de Mediaset y esto ha cambiado su hoja de ruta navideña.

"Como siempre, con mi familia, una Navidad muy bonita en casa. Me encanta pasar tiempo cocinando, que no tengo tiempo de cocinar, me encanta invitar a gente a casa, tomarse un buen chiripa, y una cosa muy familiar", confesaba antes de vivir una de los Fin de Año más importantes a nivel profesional.

Xuso Jones en un posado. Gtres

Sus palabras reflejan un deseo de normalidad y de mantener las tradiciones más allá del calendario laboral y del espectáculo mediático. Aunque Xuso Jones conoce a la perfección la industria en la que trabaja y aunque para él, la Navidad es muy importante, el entretenimiento es uno de sus fuertes.

Aunque, en este caso, lo laboral lo ha llevado hasta Formigal, Jones tiene claro que su vida seguirá estando en Murcia, siempre."Soy bastante familiar, por eso sigo viviendo en Murcia, porque para mí este es mi trabajo, pero mi familia es más importante que nada, entonces sigo allí, una Navidad muy normal".

En el terreno personal, Xuso habla con la misma naturalidad de su relación sentimental. Tras casarse en junio de 2024 con su pareja y ser siempre muy discreto, ha hablado como nunca frente a los micrófonos de EL ESPAÑOL.

Tras ser preguntado sobre si está más enamorado después de casarse, Xuso lo tiene claro: "Sí. O más. Bueno, lo típico que se dice, o más. Yo creo que después de 9 años, el vínculo es tan… una unión ya es como familia, es que es mi otra mitad", ha confesado el artista.

Para él, la relación no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que se ha fortalecido, hasta convertirse en una parte imprescindible de su vida: "No me imagino mi vida sin mi pareja", añade.

Xuso Jones en un posado. Gtres

Sobre la posibilidad de convertirse en padre, Xuso es bastante contundente y firme en su decisión: "No, qué va. Nada, nada. Yo no quiero ser padre, es una decisión que he tomado, que la he tenido de siempre, que es una decisión mutua porque es una decisión de pareja y creo que es una decisión súper válida, tan válida como el tenerlos como no".

Con estas palabras, el cantante reivindica la libertad de elección y la normalización de quienes deciden no tener hijos, recordando que cada familia se construye de manera distinta y que no hay una única forma de vivir el amor o la vida en pareja.

En esta conversación con EL ESPAÑOL, Xuso Jones muestra su faceta más íntima y alejada del foco mediático: un hombre enamorado, fiel a su familia y a sus costumbres, donde prioriza el bienestar emocional y la felicidad compartida.

Su amor, consolidado y profundo, no necesita la figura de los hijos para sentirse completo, y su mensaje es claro: la felicidad se construye a medida, con las decisiones que cada persona considere correctas para su vida.

En definitiva, Xuso Jones demuestra que es posible mantener los pies en la tierra incluso en medio de la fama, viviendo cada momento de manera auténtica y consciente, sin renunciar a lo que realmente importa: la familia, la pareja y la felicidad personal.

Se casó en secreto

El 25 de mayo de 2024, Xuso Jones daba el 'sí, quiero' en Murcia junto a su pareja, un anestesista anónimo con quien llevaba, en ese momento, siete años. Aunque la noticia se hizo pública semanas después del enlace, el propio presentador ha explicado que, en su entorno, nunca fue un secreto.

Xuso Jones en los Premios Ídolo 2025. Gtres

Se trató de una boda pensada para estar rodeada de familia y amigos, manteniendo la más estricta intimidad. Xuso ha repetido en diversas ocasiones que fue el mejor día de su vida y que se siente muy feliz en esta nueva etapa como hombre casado.

La celebración trascendió muy poco, convirtiéndose en una ceremonia donde la discreción fue la protagonista: sin móviles, con invitados de honor y un control muy estricto de la privacidad.

Eso sí, se supo que la música tuvo un papel fundamental durante la fiesta. Artistas como Ruth Lorenzo (43) y Kiko Rivera (41) estuvieron presentes; la primera cantó en directo para los novios, mientras que el hijo de Isabel Pantoja (69) animó la velada con su música.

Xuso tenía claro que quería una boda tranquila y sin excesos. Sin embargo, le sorprendió la repercusión que tuvo entre los medios de comunicación.

El presentador nunca desveló los detalles de su luna de miel, aunque, a partir de pistas en sus redes sociales y declaraciones posteriores, se supo que la pareja viajó a París, Las Vegas y México, configurando así un viaje nupcial largo y especial.

Con el tiempo, Xuso ha ido normalizando públicamente su vida de casado: ha confirmado que su marido es "el amor de su vida", que es muy reservado y no tiene redes sociales, y que ambos prefieren mantener una vida tranquila en Murcia, lejos del constante foco mediático.