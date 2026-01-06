Castilla y León, tierra fiel a la tradición del Sorteo de El Niño: segunda en consignación por habitante en toda España

Cada 6 de enero, mientras los niños descubren los regalos de Reyes, muchos adultos ponen también sus ilusiones en otro ritual muy español: el Sorteo Extraordinario de El Niño. Y un año más, Castilla y León vuelve a situarse entre las comunidades más fieles a esta tradición.

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, la Comunidad ocupa el segundo lugar del país en consignación por habitante, con 30,04 euros, solo por detrás de Asturias, que encabeza el ranking con 31,37 euros por persona. En total, se han puesto a disposición de los castellanos y leoneses 358.674 billetes, lo que supone una consignación global de 71,73 millones de euros.

Una apuesta que no decae

En el conjunto de España, Loterías ha distribuido 4,55 millones de décimos, con una emisión total que asciende a 911,9 millones de euros, según datos recopilados por la agencia Ical. La consignación media por habitante en todo el país se sitúa en 18,77 euros, muy por debajo de la registrada en Castilla y León.

Del importe total emitido, el 70% se destina a premios, es decir, 770 millones de euros. El primero está dotado con dos millones de euros por serie, el segundo con 750.000 euros por serie y el tercero con 250.000 euros por serie.

Soria, líder nacional per cápita

Dentro de Castilla y León, los datos muestran realidades muy distintas según la provincia. Soria vuelve a destacar con claridad, con una consignación per cápita de 60,18 euros, la más alta de toda España. Le siguen Palencia (35,78 euros) y Burgos (34,71 euros).

También superan la media regional León (33,67 euros), Segovia (30,88 euros) y Ávila (30,73 euros). Por debajo de los 30 euros por habitante se sitúan Zamora (25,66 euros), Salamanca (25,51 euros) y Valladolid (22,47 euros).

León encabeza la consignación total

Si se analizan los datos en términos absolutos, León es la provincia con mayor consignación, con 15,03 millones de euros. Le siguen Burgos (12,45 millones) y Valladolid (11,8 millones).

Por debajo de los diez millones aparecen Salamanca (7,37 millones), Palencia (5,65 millones), Soria (5,42 millones), Ávila (4,85 millones), Segovia (4,84 millones) y Zamora (4,25 millones).

Un sorteo que forma parte del calendario sentimental

Los datos confirman que Castilla y León mantiene una fuerte vinculación con El Niño, un sorteo que tradicionalmente se asocia a segundas oportunidades después de la Lotería de Navidad y que sigue ocupando un lugar destacado en la cultura popular.

Este 6 de enero, junto a desayunos familiares y papel de regalo, miles de décimos esperan también su momento de fortuna en los hogares de la Comunidad.