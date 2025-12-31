Fallece José Luis Garrido, fundador e histórico presidente de la Federación de Caza de Castilla y León

La Federación de Caza de Castilla y León ha comunicado el fallecimiento de José Luis Garrido Martín, presidente honorífico y expresidente de la entidad.

Natural de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), fue fundador de la federación autonómica y su primer presidente. Es la única persona distinguida con la insignia de oro y brillantes de la organización.

Garrido fue una figura clave de la caza deportiva en España, siempre vinculada a la estructura federativa. Desde la Federación de Caza de Castilla y León asumió responsabilidades de máximo nivel y desarrolló una trayectoria prolongada en el ámbito autonómico y nacional, con un papel determinante en la consolidación del estamento deportivo.

En el ámbito estatal, ocupó cargos relevantes como vicepresidente de la Real Federación Española de Caza, director de Fedenca y director de la Escuela Española de Caza.

También fue asesor de la presidencia de la RFEC. En la actualidad ejercía como director general de la Fundación para el Estudio y Defensa de la Caza.

La federación lo ha definido en un comunicado como una persona "concienzuda, trabajadora y con gran responsabilidad". Fue un estudioso de la caza y dirigió proyectos de investigación desde Fedenca, una labor que le permitió "ganarse el respeto de la comunidad científica".

José Luis Garrido fue autor de varios libros e informes técnicos sobre especies y modalidades de caza. Su trabajo combinó gestión deportiva, divulgación y estudio científico, con una trayectoria reconocida dentro y fuera del ámbito federativo por su continuidad y alcance.

La Federación de Caza de Castilla y León subraya "el valor de su amistad, cercanía, compromiso y pasión", y señala que su legado deja "una profunda huella".

La entidad afirma también que, pese a su fallecimiento, siempre permanecerán sus enseñanzas, recuerdos y su "amor por la caza".

En 2010 recibió la Medalla de Oro al Mérito Federativo de la RFEC, Memorial Ángel Gracia. La propia Real Federación Española de Caza ha señalado que este reconocimiento fue otorgado por unanimidad.