Leo Harlem (62 años) se jubila tras una vida dedicada a la comedia: "Necesito parar y ponerme bien de salud"

Leo Harlem anuncia que se jubila en una entrevista en El Hormiguero El Hormiguero X

Leo Harlem ha anunciado a los 62 años su retirada de los escenarios. Es considerado uno de los humoristas y actores de comedia más destacados y famosos del panorama nacional.

Nació en Matarrosa del Sil, un pueblo de León donde pasó los primeros años de su infancia. Posteriormente, a los siete años, se mudó con su familia a la ciudad del Pisuerga, primero al barrio de San Juan y después a La Rondilla.

Fue a los 40 años cuando su vida cambió de forma radical tras pasar por el famoso programa El Club de la Comedia, lugar donde se dio a conocer y protagonizó su verdadero salto a la fama.

Y, ahora, tras una exitosa carrera, decide retirarse en 2026 de los escenarios para dedicar tiempo a cosas cotidianas. El humorista ha anunciado este martes en El Hormiguero que el 1 de enero se va a dedicar a un solo proyecto que son los Leo Talks.

Pero primero se despedirá con un espectáculo llamado 'Hasta Luego, Leo', que tendrá lugar del 17 al 21 de diciembre en Madrid. Un show con el que hará un recorrido por sus mejores monólogos de humor para sacar al público la última carcajada.

A partir de 2026 se dedicará a un solo proyecto y continuará colaborando con asociaciones benéficas como lo viene haciendo: "Necesito una temporada de tranquilidad después de unos años frenéticos. Uno ya tiene una edad. El 1 de enero es un antes y un después".

En este sentido, afirmaba que "si no cortas siguen saliendo proyectos bonitos" y, aunque vaya a continuar con "acciones benéficas", subrayaba que es el momento de "dejar la samsonite, que está muy desgastada y ya me he cansado de facturar".

Ahora, Leo Harlem necesita "parar un poco" para ponerse "bien de salud" y dedicarse a otras actividades como "tocar la guitarra eléctrica". Eso sí, primero -bromeaba- tiene que "bajar la factura de la luz para que lo compre".

Asimismo, ha anticipado que retomará las clases de "dibujo" y que no va a tener tiempo para "aburrirse". Una nueva época con la que se encuentra "muy contento" y donde también priorizará el deporte.

"La clave del deporte es dosificarse, pero hay que hacerlo, hay que cuidarse. Me gusta mucho el circuito de piscina", afirmaba entre carcajadas.

Durante su intervención, el cómico castellano y leonés ha hablado también de su familia, que es "complicada" y más cuando se juntan en plenas navidades, que parece "una reunión de vecinos".

Una sincera entrevista en la que también ha destapado que su faceta más divertida sale a la luz cuando está enfadado. "Cuando me caliento, empiezo a despotricar cosas graciosas. La gente se ríe más", añadía.

Entre estos motivos que le hacen sacar su faceta más seria están las personas que "dan voces, que golpean las sillas, y la gente que se cuela en el aeropuerto o en el tren".

Una intervención en la que el cómico ha querido agradecer también a la Diputación de Valladolid por el Premio de Teatro Provincia de Valladolid 2024 que le habían entregado este lunes.

Un galardón por su "destacada trayectoria artística, la contribución a la renovación del teatro de comedia en España y su maestría para convertir el monólogo humorístico en una experiencia teatral completa".

Con orgullo, lo mostraba a los espectadores: "Mira qué bonito es. Estoy muy contento porque los cómicos tenemos que ponernos en valor".