La solidaridad de más de 5.300 participantes bate el récord en la carrera contra la ELA de la Fundación Eurocaja Rural

Los fondos recaudados, que se darán a conocer a partir del 13 de octubre, irán destinados a asociaciones de personas con esta enfermedad, entre ellas la de Castilla y León.

Más de 5.300 participantes y récord de participación. La Fundación Eurocaja Rural ha vuelto, un año más, a batir todas sus cifras en la carrera solidaria contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), cuyos fondos recaudados irán destinados a asociaciones de personas con esta enfermedad, entre ellas la de Castilla y León.

La cita ha tenido lugar en Toledo este domingo y su objetivo es recaudar fondos para mejorar la vida de las personas con ELA e impulsar la investigación de la enfermedad neurodegenerativa.

La cifra definitiva que se destinará a las entidades beneficiarias se dará a conocer una vez se cierren las aportaciones al Dorsal Cero y las acciones '100% solidarios' y '1 foto 1 euro', el próximo 13 de octubre.

Además de ELA Castilla y León, la lista de entidades beneficiarias de la recaudación la completan la Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ADELA Comunidad Valenciana, CanELA (Cantabria), VencELA (La Rioja), ELA Región de Murcia y ARAELA (Aragón).

El día ha comenzado con la tradicional marcha solidaria protagonizada por personas con ELA, cuidadores, familiares, representantes de las asociaciones beneficiarias y autoridades. Todos ellos recorrieron juntos los primeros metros de la carrera como símbolo de visibilidad y unidad.

En el acto inaugural, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, fue el encargado de leer un emotivo manifiesto donde destacó que la carrera supone "una llamada a la esperanza, la investigación y a la acción, porque cada paso que damos hoy puede acercarnos a un mañana más justo, más humano y más digno".

La cita incluía dos recorridos, de 5 y 10 kilómetros, además de carreras adaptadas para los más pequeños. Los trazados, además, fueron accesibles e inclusivos, con salida y meta en la sede de la entidad financiera.

Este año, como novedad, se han incluido donaciones como forma de aportación, con la posibilidad de desgravar hasta el 80% de lo aportado.

La edición de este año ha contado con empresas privadas de diferentes ámbitos, pero también con el apoyo de administraciones públicas. Junto a Javier López ha estado también el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, además de otros representantes institucionales públicos y privados.

Este año la prueba ha estado acompañada por la Legión 501 de Star Wars para simbolizar que, en esta lucha, "la fuerza siempre nos acompaña".

Ya ante los medios y tras la lectura del manifiesto, López Martín ha destacado que con la prueba solidaria se ha conseguido aunar "solidaridad, familia y compromiso", siendo esta jornada más que una prueba deportiva, "una carrera de esperanza".

Dado el carácter benéfico y 100% solidario, la carrera siempre ha contado con una gran participación social, empresarial e institucional, superando cada año las cifras de participantes y recaudación y con asistentes llegados desde todos los puntos de la geografía española.

Además de corredores populares, han participado clubes de atletismo, deportistas amateurs, familias y grupos de amigos, todos ellos unidos por una causa común. La atmósfera festiva se completó con zonas lúdicas en los alrededores de la carrera, donde niños y adultos disfrutaron de actividades recreativas con un marcado carácter solidario.

Quienes no hayan podido asistir presencialmente aún pueden colaborar a través del Dorsal Cero, disponible en https://fundacioneurocajarural.es/ hasta el 13 de octubre.

También se puede participar de forma virtual, compartiendo publicaciones en redes sociales a través del hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR, sumando así un euro adicional por cada publicación.