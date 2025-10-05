La solidaridad de más de 5.300 participantes bate el récord en la carrera contra la ELA de la Fundación Eurocaja Rural

Inicio de la carrera solidaria contra la ELA de la Fundación Eurocaja Rural celebrada en Toledo Eurocaja Rural

Más de 5.300 participantes y récord de participación. La Fundación Eurocaja Rural ha vuelto, un año más, a batir todas sus cifras en la carrera solidaria contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), cuyos fondos recaudados irán destinados a asociaciones de personas con esta enfermedad, entre ellas la de Castilla y León.

La cita ha tenido lugar en Toledo este domingo y su objetivo es recaudar fondos para mejorar la vida de las personas con ELA e impulsar la investigación de la enfermedad neurodegenerativa.

La cifra definitiva que se destinará a las entidades beneficiarias se dará a conocer una vez se cierren las aportaciones al Dorsal Cero y las acciones '100% solidarios' y '1 foto 1 euro', el próximo 13 de octubre.

Además de ELA Castilla y León, la lista de entidades beneficiarias de la recaudación la completan la Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ADELA Comunidad Valenciana, CanELA (Cantabria), VencELA (La Rioja), ELA Región de Murcia y ARAELA (Aragón).

El día ha comenzado con la tradicional marcha solidaria protagonizada por personas con ELA, cuidadores, familiares, representantes de las asociaciones beneficiarias y autoridades. Todos ellos recorrieron juntos los primeros metros de la carrera como símbolo de visibilidad y unidad.

En el acto inaugural, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, fue el encargado de leer un emotivo manifiesto donde destacó que la carrera supone "una llamada a la esperanza, la investigación y a la acción, porque cada paso que damos hoy puede acercarnos a un mañana más justo, más humano y más digno".

La cita incluía dos recorridos, de 5 y 10 kilómetros, además de carreras adaptadas para los más pequeños. Los trazados, además, fueron accesibles e inclusivos, con salida y meta en la sede de la entidad financiera.

Este año, como novedad, se han incluido donaciones como forma de aportación, con la posibilidad de desgravar hasta el 80% de lo aportado.

La edición de este año ha contado con empresas privadas de diferentes ámbitos, pero también con el apoyo de administraciones públicas. Junto a Javier López ha estado también el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, además de otros representantes institucionales públicos y privados.

Este año la prueba ha estado acompañada por la Legión 501 de Star Wars para simbolizar que, en esta lucha, "la fuerza siempre nos acompaña".

Ya ante los medios y tras la lectura del manifiesto, López Martín ha destacado que con la prueba solidaria se ha conseguido aunar "solidaridad, familia y compromiso", siendo esta jornada más que una prueba deportiva, "una carrera de esperanza".

Dado el carácter benéfico y 100% solidario, la carrera siempre ha contado con una gran participación social, empresarial e institucional, superando cada año las cifras de participantes y recaudación y con asistentes llegados desde todos los puntos de la geografía española.

Además de corredores populares, han participado clubes de atletismo, deportistas amateurs, familias y grupos de amigos, todos ellos unidos por una causa común. La atmósfera festiva se completó con zonas lúdicas en los alrededores de la carrera, donde niños y adultos disfrutaron de actividades recreativas con un marcado carácter solidario.

Quienes no hayan podido asistir presencialmente aún pueden colaborar a través del Dorsal Cero, disponible en https://fundacioneurocajarural.es/ hasta el 13 de octubre.

También se puede participar de forma virtual, compartiendo publicaciones en redes sociales a través del hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR, sumando así un euro adicional por cada publicación.